Обвал грунта на пляже в Одесской области: пропавших нашли, однако работы продолжаются – видео

Продолжают искать людей, которые могли оказаться под землей после оползня в Одесской области. К поиску уже привлекли кинологов. СМИ сообщают, что женщину, которая могла быть под землей, нашли. Она не пострадала в результате обвала на пляже.

Оползень случился во второй половине дня 22 июня. Поиски останавливали на ночь, поскольку до сих пор существует угроза повторного оползня.

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Актуальная информация о поиске

По состоянию на 9 часов утра 23 июня на месте оползня в Лебедевке работали 10 спасателей.

Им помогали 5 добровольцев.

Кроме этого, туда направили еще 30 сотрудников ГСЧС.

К поиску пострадавших планируют привлечь и кинологов.

ТСН сообщает, что обвалилось примерно 150 тонн земли.

Это случилось вследствие обильных дождей, которые были накануне.



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Людей не засыпало

Пока не было никаких заявлений о пропаже людей в этом селе. Женщина, вещи которой нашли на берегу, оказалась живой. Также на базу отдыха "Жемчужина" вернулись все зарегистрированные жители.

Однако на курорте Лебедевка люди нередко отдыхают в палатках. Из-за этого пока невозможно сказать, что во время оползня никто не пострадал.

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Что известно об этом оползне

Перед тем, как случился оползень, на месте инцидента видели людей.

Один свидетель сказал, что там была 1 женщина.

Другой утверждал, что видел там семью с ребенком.

63 спасателя продолжали поисковые работы до полуночи.

Также привлекли 6 единиц техники.

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