Оползень на пляже в Одесской области: новые подробности от спасателей

Оползень просто на пляже – такая чрезвычайная ситуация возникла 22 июня в Одесской области. Есть подозрение, что под завал мог попасть человек.

Спасатели продолжают поисковые работы даже ночью. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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Оползень на пляже в Лебедевке: новые подробности

Оползень на пляже произошел в селе Лебедевка Белгород-Днестровского района Одесской области 22 июня около 14:30. Обвал высотой в 15 метров, а его площадь – до 150 квадратных метров.

Ситуация осложнена тем, что на месте спасатели нашли женские вещи. Поэтому есть подозрение, что по меньшей мере один человек может находиться под завалом до сих пор.

Поэтому есть подозрение, что по меньшей мере один человек может находиться под завалом до сих пор. Поисками возможных пострадавших занимаются в ГСЧС, помогают военнослужащие и местные жители.

Рядом с пляжем расположены 6 баз отдыха. Кроме поисковых работ на месте инцидента, правоохранители пытаются выяснить, не исчез ли кто-то из отдыхающих.

В ГСЧС рассказали, что по состоянию на конец суток 22 июня расчищено более 65 квадратных метров завала. Поисковые работы не прекратят и ночью – на месте организовали освещение, привлекли 63 человека и 7 единиц техники.