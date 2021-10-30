ОПОРА заявила о риске срыва выборов в Харькове из-за красной зоны: в Раде опровергли

Нового мэра в Харькове будут выбирать уже 31 октября. В то же время в общественной сети ОПОРА заявили о риске срыва промежуточных выборов в городе.

Все из-за слов главы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого о том, что на избирательные участки не будут пускать без сертификатов о вакцинации или тестов на COVID-19. Об этом рассказала глава правления общественной сети Ольга Айвазовская.

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"На данный момент такая инициатива приведет к срыву избирательного процесса и явке ниже 5%, особенно учитывая факт, что выборы проходят преимущественно в сельской местности, а не в крупных городах, кроме Харькова", – сказала Ольга Айвазовская.

В ОПОРЕ требуют объяснений

В то же время она требовала от главы комитета Верховной Рады разъяснения: почему соответствующее уведомление озвучили за день до голосования, а не раньше.

Также в ОПОРЕ потребовали объяснить, на основе какого нормативного документа будут регламентироваться конституционное ограничение. Практика отлична от местных выборов будет иметь признаки сознательных действий по срыву избирательного процесса и двойных стандартов.

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По информации издания, Ольга Айвазовская требовала от Михаила Радуцкого объяснений, кто ответственен за проверку сертификатов, особенно, если их преимущественно нет у членов избирательных комиссий.

Радуцкий прокомментировал свои слова

Впоследствии Михаил Радуцкий взял свои слова по ограничениям через COVID-19 обратно. В комментарии ОПОРЕ глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации заявил, что на самом деле речь шла не об избирательных участках, а об общественных местах.

Я имел в виду общественные места, что есть постановление правительства о карантинных ограничениях. Что касается выборов, то Избирательный кодекс выше всех постановлений правительства,

– сказал Радуцкий.

"Я сказал это про общественные места, я комментировал постановление правительства №1236, но Избирательный кодекс выше постановления правительства. Выборы никто срывать не будет, потребуют только маску и социальную дистанцию", – отметил Радуцкий.

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