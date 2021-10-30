ОПОРА заявила о риске срыва выборов в Харькове из-за красной зоны: в Раде опровергли
Источник:ZN.UA
Нового мэра в Харькове будут выбирать уже 31 октября. В то же время в общественной сети ОПОРА заявили о риске срыва промежуточных выборов в городе.
Все из-за слов главы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого о том, что на избирательные участки не будут пускать без сертификатов о вакцинации или тестов на COVID-19. Об этом рассказала глава правления общественной сети Ольга Айвазовская.
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"На данный момент такая инициатива приведет к срыву избирательного процесса и явке ниже 5%, особенно учитывая факт, что выборы проходят преимущественно в сельской местности, а не в крупных городах, кроме Харькова", – сказала Ольга Айвазовская.
В ОПОРЕ требуют объяснений
В то же время она требовала от главы комитета Верховной Рады разъяснения: почему соответствующее уведомление озвучили за день до голосования, а не раньше.
Также в ОПОРЕ потребовали объяснить, на основе какого нормативного документа будут регламентироваться конституционное ограничение. Практика отлична от местных выборов будет иметь признаки сознательных действий по срыву избирательного процесса и двойных стандартов.
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По информации издания, Ольга Айвазовская требовала от Михаила Радуцкого объяснений, кто ответственен за проверку сертификатов, особенно, если их преимущественно нет у членов избирательных комиссий.
Радуцкий прокомментировал свои слова
Впоследствии Михаил Радуцкий взял свои слова по ограничениям через COVID-19 обратно. В комментарии ОПОРЕ глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации заявил, что на самом деле речь шла не об избирательных участках, а об общественных местах.
Я имел в виду общественные места, что есть постановление правительства о карантинных ограничениях. Что касается выборов, то Избирательный кодекс выше всех постановлений правительства,
– сказал Радуцкий.
"Я сказал это про общественные места, я комментировал постановление правительства №1236, но Избирательный кодекс выше постановления правительства. Выборы никто срывать не будет, потребуют только маску и социальную дистанцию", – отметил Радуцкий.
Выборы в Харькове: что нужно знать
- 25 октября 2020 года на местных выборах в третий раз избрали мэром Харькова Геннадия Кернеса. Однако уже первое заседание нового созыва горсовета 9 декабря прошло без мэра.
- Уже 17 декабря 2020 года стало известно, что Геннадий Кернес скончался в немецкой клинике от осложнений после COVID-19.
- Лишь 24 февраля полномочия Кернеса как мэра города были официально прекращены.
- В конце марта 2021 года Верховная Рада одобрила законопроект о выборах мэра Харькова. В то же время, утвердили дату, когда состоится голосование.
- Нового главу Харькова в городе будут выбирать 31 октября. С 00:00 30 октября стартовал день тишины – любая агитация оказалась под запретом.
- Законодательство разрешает проведение выборов в красной зоне карантина. Однако чиновники Департамента здравоохранения горсовета Харькова акцентировали внимание на том, что будут следить за выполнением всех противоэпидемических мероприятий.