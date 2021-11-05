ОПОРА заявляет о нарушении прав избирателей в Харькове: есть отличия в данных протоколов

В ОПОРЕ говорят об убедительных фактах несоблюдения прав избирателей во время голосования в Харькове. Протоколы не менее 40 из 605 участков не совпадают с данными протоколов УИК о подсчете голосов.

В общественной сети обратились ко всем заинтересованным и призвали максимально содействовать установлению реальной картины относительно волеизъявления.

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Количество участков, где были, возможно, искажены результаты – значительно

В ОПОРЕ говорят, что вероятная фальсификация – внесение ложных данных в протоколы ТИК – сделала невозможным применение наблюдателями их прав. Ведь включение ложных данных в протоколы теризбиркомов могли быть обнаружены только после их подписания. Таким образом, к тому времени установление итогов голосования фактически завершилось.

Наблюдатели говорят, что возникли серьезные риски делегитимизации избирательного процесса в целом, ведь количество участков, где искажены результаты, достаточно велико.

Особо заинтересованным в расследовании злоупотреблений, по нашему мнению, должен стать официальный победитель выборов, кандидат от местной организации партии "Блок Кернеса "Успешный Харьков" Игорь Терехов,

– сообщили в ОПОРЕ.

К чему призывают в общественной сети:

Кандидатов на должность Харьковского городского головы

безотлагательно обнародовать по собственной инициативе все имеющиеся у них протоколы о подсчете голосов избирателей на избирательных участках, а также протоколы районных ТИК об итогах голосования;

воздержаться от попыток сокрытия публичной информации и препятствования деятельности независимых наблюдателей.

Харьковскую городскую избирательную комиссию, районные в городе Харькове избирательные комиссии

Обеспечить субъектам избирательного процесса беспрепятственный доступ к протоколам УИК о подсчете голосов избирателей и протоколов об итогах голосования,

По собственной инициативе обнародовать все необходимые документы, касающиеся инцидентов с признаками искажения результатов волеизъявления граждан.

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Каковы результаты наблюдения ОПОРЫ на выборах Наблюдатели ОПОРЫ работали на 218 участках из 605 в городе. На 40 участках были отмечены отличия в результатах. Так что в ОПОРЕ предположили, что такие ситуации могли иметь место на 18% всех избирательных участков, то есть на 109 участках. Погрешность исследования – 5,2%.

Что известно о выборах нового харьковского головы:

В декабре от коронавируса скончался мэр Харькова Геннадий Кернес.

В феврале 2021 года его лишили полномочий.

В марте парламент назначил выборы нового мэра на 31 октября 2021 года.

В первом туре голосования победил Игорь Терехов – с результатом 50,66%.

Харьковскую городскую избирательную комиссию призвали воздержаться от заблаговременной регистрации городского головы до полного завершения избирательных споров. Харьковский городской совет, по мнению ОПОРЫ, должен воздержаться от приведения к присяге новоизбранного городского головы – до полного завершения избирательных споров.