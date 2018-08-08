14:56
8 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 14°C
  • четверг
    27°C 19°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    29°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Судный день Патриарха Кирилла. Российский Диснейленд
Вєсті Кремля
21:17, 7 августа
Вести.UA. Где пропал Порошенко. Ляшко готов стать братом Добкина
Вєсті.UA
19:29, 7 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Oppo анонсировала выпуск смартфона F9 Pro: какие интересные функции у новинки

50 Читати новину українською
Oppo анонсировала выпуск смартфона F9 Pro: какие интересные функции у новинки
Oppo анонсировала выпуск смартфона F9 Pro: какие интересные функции у новинки / Фото из свободных источников

Китайская компания Oppo планирует выпустить смартфон, который будет заряжаться за 5 минут. Устройство получит название Oppo F9 Pro и кроме "сверхбыстрой" зарядки будет вырез в дисплее в форме "капельки".

Об этом сообщает GSMArena.

Читайте также: Смартфон Oppo R17 прошел сертификацию: основные характеристики новинки

Oppo разместила видеотизер F9 Pro, в котором показала необычный дизайн дисплея с элегантной выемкой вверху экрана. Этот дизайн компания решила назвать Waterdrop Screen (Экран с капелькой воды). В дополнение, в сети также разместили промо-постер F9 Pro.

Oppo F9 Pro  
Oppo F9 Pro получит интересный дизайн

Основные характеристики Oppo F9 Pro

По слухам, новинка получит 6,3-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2280 х 1080 точек, который будет защищать закаленное стекло Gorilla Glass, однако какого поколения источники не уточняют. Ранее Oppo отмечала также превосходное качество селфи в новинке. Таким образом, Oppo F9 Pro станет подобным базовой модели F9 и получит 25-мегапиксельную фронтальную камеру. Компания позиционирует Oppo F9 Pro как недорогой смартфон для селфи. Поэтому ждем набор установленных фильтров и поддержку различных режимов на базе искусственного интеллекта для улучшения качества селфи. Фронтальная камера будет поддерживать HDR. Это подтвердил один из официальных тизеров.

Oppo F9 Pro
Oppo F9 Pro будет иметь замечательную селфи-камеру

Кроме того, продемонстрировали и градиентный дизайн задней панели. Трендовая двойная основная камера разместилась в левом верхнем углу устройства, а чуть ниже и ближе к центру корпуса разработчики разместили сканер отпечатков пальцев.

В основу смартфона ляжет процессор Helio P60, который сразу же после его выхода облюбовала компания. Этим чипом оснащены Oppo F7, Oppo R15 и Oppo A3. Будущая новинка будет иметь "на борту" 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, а емкость аккумулятора составит 3400 мАч.

Читайте также: Смартфоны Meizu 16 и 16 Plus представили официально: характеристики и цена флагманов

Впрочем, не это самое важное. В ролике показана замечательная функция телефонов Oppo среднего класса – технология зарядки VOOC Flash. Пяти минут зарядки будет достаточно для двухчасового разговора.

Дата релиза Oppo F9 Pro

Презентация этой новинки состоится 15 августа во Вьетнаме. Вместе с Oppo F9 Pro китайская компания должна анонсировать обычную модель F9. Смартфоны будут доступны в трех цветовых решениях: Sunrise Red, Starry Purple и Twilight Blue.

Промо-ролик Oppo F9 Pro – смотрите видео

 

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Китай
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как носить одежду в полоску: советы стилиста
сегодня, 14:00 Как носить одежду в полоску: советы стилиста
Юлія Девда
Українців труять за їхні ж гроші
сегодня, 12:01 Українців труять за їхні ж гроші
Ольга Бродська
Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года
сегодня, 13:59 Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года
Чемпион мира по легкой атлетике погиб в ДТП
сегодня, 14:06 Чемпион мира по легкой атлетике погиб в ДТП
Ко дню альпиниста: 7 скал Украины, которые может преодолеть каждый
сегодня, 11:00 Ко дню альпиниста: 7 скал Украины, которые может преодолеть каждый
Настя Сукач 366
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук