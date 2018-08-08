Oppo анонсировала выпуск смартфона F9 Pro: какие интересные функции у новинки

Китайская компания Oppo планирует выпустить смартфон, который будет заряжаться за 5 минут. Устройство получит название Oppo F9 Pro и кроме "сверхбыстрой" зарядки будет вырез в дисплее в форме "капельки".

Об этом сообщает GSMArena.

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Oppo разместила видеотизер F9 Pro, в котором показала необычный дизайн дисплея с элегантной выемкой вверху экрана. Этот дизайн компания решила назвать Waterdrop Screen (Экран с капелькой воды). В дополнение, в сети также разместили промо-постер F9 Pro.



Oppo F9 Pro получит интересный дизайн

Основные характеристики Oppo F9 Pro



По слухам, новинка получит 6,3-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2280 х 1080 точек, который будет защищать закаленное стекло Gorilla Glass, однако какого поколения источники не уточняют. Ранее Oppo отмечала также превосходное качество селфи в новинке. Таким образом, Oppo F9 Pro станет подобным базовой модели F9 и получит 25-мегапиксельную фронтальную камеру. Компания позиционирует Oppo F9 Pro как недорогой смартфон для селфи. Поэтому ждем набор установленных фильтров и поддержку различных режимов на базе искусственного интеллекта для улучшения качества селфи. Фронтальная камера будет поддерживать HDR. Это подтвердил один из официальных тизеров.



Oppo F9 Pro будет иметь замечательную селфи-камеру

Кроме того, продемонстрировали и градиентный дизайн задней панели. Трендовая двойная основная камера разместилась в левом верхнем углу устройства, а чуть ниже и ближе к центру корпуса разработчики разместили сканер отпечатков пальцев.

В основу смартфона ляжет процессор Helio P60, который сразу же после его выхода облюбовала компания. Этим чипом оснащены Oppo F7, Oppo R15 и Oppo A3. Будущая новинка будет иметь "на борту" 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, а емкость аккумулятора составит 3400 мАч.

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Впрочем, не это самое важное. В ролике показана замечательная функция телефонов Oppo среднего класса – технология зарядки VOOC Flash. Пяти минут зарядки будет достаточно для двухчасового разговора.

Дата релиза Oppo F9 Pro



Презентация этой новинки состоится 15 августа во Вьетнаме. Вместе с Oppo F9 Pro китайская компания должна анонсировать обычную модель F9. Смартфоны будут доступны в трех цветовых решениях: Sunrise Red, Starry Purple и Twilight Blue.



Промо-ролик Oppo F9 Pro – смотрите видео

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