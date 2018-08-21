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Бюджетный селфи-смартфон Oppo F9 Pro официально представили: обзор, характеристики, цена

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Oppo F9 Pro: обзор, характеристики, цена
Oppo F9 Pro: обзор, характеристики, цена / Фото из свободных источников

Китайская компания Oppo сегодня, 21 августа, представила смартфон F9 Pro, который позиционируют как идеальное бюджетное устройство для селфи. Кроме того, устройство отличается элегантной выемкой наверху дисплея специально для фронтальной камеры.

Основные характеристики Oppo F9 Pro

Oppo F9 Pro получил 6,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2280 х 1080 пикселей и соотношением сторон 19,5:9. В основу смартфона лег процессор MediaTek Helio P60 с 8 вычислительными ядрами и тактовой частотой 2 ГГц, который сразу же после его выхода облюбовала компания. Этим чипом оснащены Oppo F7, Oppo R15 и Oppo A3. Работать чип будет в паре с графическим ускорителем Mali-G72 MP3.

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Будущая новинка будет иметь "на борту" 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной с возможностью расширения с помощью microSD-карты до 256 ГБ, а емкость аккумулятора составит 3400 миллиампер часов. Кроме того, аккумулятор имеет поддержку технологии зарядки VOOC Flash. Пяти минут зарядки будет достаточно для двухчасового разговора.

Oppo F9 Pro
Oppo F9 Pro получил интересный дизайн

Главной особенностью Oppo F9 Pro стала 25-мегапиксельная фронтальная камера, которая поддерживает режим High Dynamic Range (HDR), который позволяет сохранить детализацию изображения на оптимальном уровне в засвеченных или чрезмерно затемненных сценах. Также в новинке реализована технология AI Beauty 2.0, которая корректирует лица на фотографиях с помощью сканирования по 296 точкам. Эффективность разработки на 20% выше по сравнению с первым поколением AI Beauty.

Oppo F9 Pro
Oppo F9 Pro получил фронтальную камеру на 25 мегапикселей

Трендовая двойная основная камера с разрешением 16 Мп + 16 Мп разместилась в левом верхнем углу устройства, а чуть ниже и ближе к центру корпуса разработчики разместили сканер отпечатков пальцев.

Oppo F9 Pro
Oppo F9 Pro будет иметь градиентную окраску задней панели

Oppo F9 Pro
Oppo F9 Pro будет доступен в 3 невероятных цветных решениях

Цена Oppo F9 Pro

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Отметим, что сначала новинку планировали представить 15 августа вместе со смартфоном Oppo F9, однако релиз новинки отложили до 21 августа. Oppo F9 Pro поступит в продажу в конце августа 2018 года и появится на полках магазинов с ценником 345 долларов (около 9130 гривен). Смартфоны будут доступны в трех цветовых решениях: Sunrise Red, Starry Purple и Twilight Blue, а задняя панель будет иметь градиентную окраску.

Обзор Oppo F9 Pro – смотрите видео

 

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Теги: Техно Китай Смартфоны Цены Обзоры
Источник: 24 Канал
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