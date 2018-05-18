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"Оппозиционный блок" хочет взять на поруки редактора "РИА Новости-Украина" Вышинского

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"Оппозиционный блок" хочет взять на поруки Вышинского / Фото из свободных сетей

Украинская политическая партия "Оппозиционный блок" заявила о готовности взять на поруки подозреваемого в государственной измене главного редактора информагентства "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Оппозиционный блок" считает задачу борьбы за свободу слова и права журналистов ключевой задачей для всех демократических сил в Украине. Мы готовы взять задержанного журналиста на поруки и будем следить за ходом судебных разбирательств", – говорится в сообщении партии.

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Кроме того, в партии выразили "решительный протест в связи с арестом журналиста" и назвали это расправой власти над свободой слова.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский. В СБУ объяснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

Впоследствии Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд избрал для журналиста меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

Теги: Новости Украины Новости политики СМИ журналисты Обыски в киевском офисе "РИА Новости" Оппозиционный блок
Источник: 24 Канал
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