18:18
5 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
26°C 14°C
  • среда
    19°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Храмы без туалетов. Дети Путина
Вєсті Кремля
14:58, сегодня
Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
Вєсті.UA
23:17, 4 июня
Куда "Идриска" потратила миллионы гривен обманутых туристов: расследование о туроператорах
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

Опра Уинфри приобрела огромный особняк с частным пляжем за 8 миллионов долларов: фото

84 Читати новину українською
Опра Уинфри
Опра Уинфри / GettyImages

Королева телевидения Опра Уинфри купила новый особняк с частным пляжем и винным погребом на острове Оркас в штате Вашингтон. Его стоимость составила 8,255 миллионов долларов.

Опра приобрела трехэтажный особняк с четырьмя спальнями, тремя ванными комнатами и большим количеством роскошных удобств, выполненный в рустикальном стиле с использованием натурального дерева. Об этом пишут западные СМИ.

Читайте также: Топ-5 звезд, которые достигли успеха собственными силами

опра уінфрі придбала будинок на острові оркас

опра уінфрі придбала будинок на острові оркас

Имение Опры в рустикальном стиле с использованием натурального дерева

В частности, на территории поместья также есть гостевой дом, в котором есть еще четыре спальни. Он был построен еще в 1980 году, а основное здание – в 2007 году.

опра уінфрі придбала будинок на острові оркас

опра уінфрі придбала будинок на острові оркас

На первом этаже основного здания есть гостиная, столовая и спальни. Лестница ведет на второй этаж, где расположены игровая комната, еще одна гостиная и ванная комната.

опра уінфрі придбала будинок на острові оркас

опра уінфрі придбала будинок на острові оркас

Также на подвальном этаже роскошный винный погреб и просторная мастерская, из которой открывается невероятный вид на остров.

опра уінфрі придбала будинок на острові оркас

опра уінфрі придбала будинок на острові оркас

Отмечается, что имение имеет собственную сауну, мастерскую, чайную комнату и хижину под землей.

опра уінфрі придбала будинок на острові оркас

опра уінфрі придбала будинок на острові оркас

Остров Оркас известен своими велосипедными трассами. Многие туристы приезжают туда для таких видов деятельности, как походы, каякинг, гольф и кемпинг.

опра уінфрі придбала будинок на острові оркас

Теги: LifeStyle Новости США Опра Уинфри
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Голодовка Олега Сенцова: есть ли смысл в одиночку бросать вызов целому государству
сегодня, 18:00 Голодовка Олега Сенцова: есть ли смысл в одиночку бросать вызов целому государству
Павло Казарін 10
Холодний Яр: історія, яку треба знати, аби перемогти в сьогоднішній війні
сегодня, 17:03 Холодний Яр: історія, яку треба знати, аби перемогти в сьогоднішній війні
Інститут Просвіти 372
Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
сегодня, 10:00 Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
170
Треба визнати – нас послали подалі: що треба знати про судову реформу
сегодня, 16:00 Треба визнати – нас послали подалі: що треба знати про судову реформу
Олександра Дрік 79
Як плани "МДБ ЛНР" щодо дискредитації ЗСУ провалились
сегодня, 15:01 Як плани "МДБ ЛНР" щодо дискредитації ЗСУ провалились
Дмитро Снєгирьов 822
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук