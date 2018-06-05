Опра Уинфри приобрела огромный особняк с частным пляжем за 8 миллионов долларов: фото
Королева телевидения Опра Уинфри купила новый особняк с частным пляжем и винным погребом на острове Оркас в штате Вашингтон. Его стоимость составила 8,255 миллионов долларов.
Опра приобрела трехэтажный особняк с четырьмя спальнями, тремя ванными комнатами и большим количеством роскошных удобств, выполненный в рустикальном стиле с использованием натурального дерева. Об этом пишут западные СМИ.
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Имение Опры в рустикальном стиле с использованием натурального дерева
В частности, на территории поместья также есть гостевой дом, в котором есть еще четыре спальни. Он был построен еще в 1980 году, а основное здание – в 2007 году.
На первом этаже основного здания есть гостиная, столовая и спальни. Лестница ведет на второй этаж, где расположены игровая комната, еще одна гостиная и ванная комната.
Также на подвальном этаже роскошный винный погреб и просторная мастерская, из которой открывается невероятный вид на остров.
Отмечается, что имение имеет собственную сауну, мастерскую, чайную комнату и хижину под землей.
Остров Оркас известен своими велосипедными трассами. Многие туристы приезжают туда для таких видов деятельности, как походы, каякинг, гольф и кемпинг.