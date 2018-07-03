Опра Уинфри снялась для Vogue и прокомментировала президентские амбиции

Знаменитая американская телеведущая и общественный деятель Опра Уинфри стала главной героиней июльского номера британского Vogue.

64-летняя Опра снялась в элегантной фотосессии, автором которой выступил культовый фотодуэт Мерт Алас и Маркус Пигготт.

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Опра Уинфри для Vogue

О президенстве

А также звезда дала откровенное интервью, в котором рассказала о сексуальных домогательствах в Голливуде и прокомментировала слухи о намерении побороться на выборах президента США в 2020 году.

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Я не могу существовать в той политической структуре, которая есть сегодня. Сегодня политика – это полная бессмыслица, сплошная ложь, настоящая чертовщина. Я не могу в этом участвовать. Это грязный бизнес. Политика убьет меня,

– заявила Уинфри.

О Time's Up

Она объяснила, что видит себя в других сферах, в частности, движении Time's Up, которое создали влиятельные женщины для борьбы с сексуальным насилием и дискриминацией.

"Люди описывают текущую ситуацию, как "тяжелые времена" в Голливуде. Но почему мы не смотрим на ситуацию под другим углом? Поскольку я отношусь к этому иначе. Разве не замечательно, что мы, наконец, пришли в себя? В течение многих лет женщины терпели это безумие. Мы должны опираться на счастье и видеть позитивные изменения", – сказала ведущая.

О королевской свадьбе

Опра также не обошла тему свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. По ее словам, праздничная церемония произвела на нее сильное впечатление

"Я поняла, что все возможно благодаря силе любви! Преподобный Карри был абсолютно прав", – поделилась впечатлениями звезда.

Добавим, преподобный Майкл Карри произнес речь на королевской свадьбе. Он подчеркнул, что настоящая любовь – это самое важное как в религии, так и в повседневной жизни.



Опра Уинфри на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл