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      Оправдательный приговор Труханову судьи писали в сговоре с адвокатами: появились громкие детали

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      Прокурор САП Валентин Мусияка заявил о сговоре по делу мэра Одессы Труханова
      Прокурор САП Валентин Мусияка заявил о сговоре по делу мэра Одессы Труханова / 24 канал

      6 августа в Малиновском суде Одессы обнародовали информацию, что судьи по делу одесского мэра Геннадия Труханова по "Краяну" находились в сговоре с адвокатами. Они в внепроцессуальный способ получили от защитников документы уголовного производства и проанализировали их в оправдательном приговоре.

      О фальсификации оправдательного приговора заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка.

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      "Выяснились странные обстоятельства. Суд каким-то образом умудрился в приговоре дать оценку документам, которые официально не приобщали к материалам дела в суде ни прокуроры, ни адвокаты. Если просмотреть все судебные заседания, вы не найдете, чтобы прокурор приобщал такие документы, как аналитическая справка детектива Гульмагомедова с приложением соответствующих справок из государственного реестра. Каким образом суд смог проанализировать эти документы со ссылкой на дату их создания, на то, кто их создал и так далее? Суд в внепроцессуальный способ получил такие документы от адвокатов. А значит к написанию приговора мог быть причастным не только суд, что недопустимо априори", – сообщил прокурор САП Мусияка.


      Судьи Виктор Корой, Сергей Черевко и Дмитрий Передерко (слева направо)

      Дело в том, что сторона обвинения не приобщала эти документы в суде, потому что не считала их доказательством вины Труханова и других фигурантов дела. А адвокаты также не передавали бумаги и не настаивали на их исследовании.

      Прокурор объясняет: взамен во время ознакомления с материалами досудебного расследования защитники Труханова и других фигурантов не только имели возможность изготовить копию, но и получили от детективов НАБУ полностью отсканированные материалы. Среди них были и вышеуказанные документы, которые не должен был видеть суд вообще. Прокурор также продемонстрировал оригиналы этих документов, в том числе протокол осмотра от 28 июля 2017 года.


      Прокурор САП Валентин Мусияка

      Адвокат Михаил Коротюк заявил, что, мол, эти документы изучались в суде во время дебатов. Однако наблюдатели, которые были на дебатах, опровергли его слова.

      Другой адвокат Игорь Кравченко, который также является обвиняемым, не смог объяснить наличие у суда этих документов – аналитической справки детектива Гульмагомедова с приложением соответствующих справок из государственного реестра.

      "Откуда у судей эти бумаги и есть ли они в приговоре? Я не знаю. Приговор – это около 400 страниц, его надо изучать, потом что-то говорить. До конца я его еще не выучил. Но мне кажется, что доводы прокурора надуманные", – сказал Кравченко.


      Обвиняемый Петр Загодиренко, адвокат Михаил Коротюк, адвокат Игорь Кравченко, обвиняемая Галина Богданова

      Стоит добавить, что сегодня прокурор САП объявил отвод судьям по делу Труханова: Виктору Корою, Дмитрию Передерко и председателю Сергею Черевко. По их инициативе сегодня состоялось судебное заседание после приговора, где закрыли производство в отношении фиктивной фирмы "Девелопмент Элит". Согласно ст. 374 УПК Украины, это можно было сделать только до вынесения приговора. Поэтому эти действия судей – серьезное нарушение процессуального закона. Фактически этот случай уникальный, ведь суд вообще не должен был проводить это заседание, потому что оправдательный приговор принял еще 9 июля.

      "Такое поведение суда дает разумные основания считать, что имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в беспристрастности коллегии судей в этом судебном производстве, согласно ч. 1 ст. 75 УПК Украины. Именно на это указывают и обстоятельства, которые стали известны из содержания оправдательного приговора, а также вследствие сопоставления его с ходом судебного разбирательства", – заявил Мусияка.

      Адвокаты высказались, что считают заявление об отводе необоснованным, а текст отвода – "копипастом апелляционной жалобы". Наконец, судьи отказались брать отвод по ходатайству обвинения.

      Важно добавить, что согласно 415 статье УПК Украины, если апелляционный суд признает обоснованным отвод на основании обстоятельств, вызвавших сомнение в беспристрастности судей, он может отменить оправдательный приговор Труханову и другим фигурантам. А также – назначить рассмотрение дела в суде первой инстанции.


      Обвиняемый в коррупционной афере на 95 миллионов гривен мэр Одессы Геннадий Труханов

      За что судят Труханова?
      В феврале 2018 года Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления, а в октябре вручили обвинительный акт. Одним из обвинений по делу является преступный сговор и приобретение за 185 миллионов гривен из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян".

      9 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело Труханова. Сам мэр свою вину отрицает и до сих пор не отстранен от должности. Вместе с ним на скамье подсудимых находится еще семь человек, среди которых и его заместитель Павел Вугельман.

      За 7 месяцев рассмотрения дела по существу зачитали 215 страниц обвинительного акта, исследовали 67 томов письменных доказательств, допросили около 100 свидетелей стороны обвинения и обнародовали измененный обвинительный акт, по которому сократили сумму убытков до 95 миллионов гривен. В Малиновском райсуде дело рассматривали рекордно быстрыми темпами для украинской Фемиды. Если бы прокуроры не заявили об изменении обвинения, то весной началась бы завершающая стадия судебного процесса – дебаты.

      Благодаря космически быстрому темпу рассмотрения и отсутствию интереса к установлению объективных обстоятельств дела одесские судьи пытаются спасти Труханова от Антикоррупционного суда. 9 июля судьи Малиновского суда Одессы оправдали всех обвиняемых, отменили арест их имущества и постановили вернуть залоги залогодателям. 31 июля Холодницкий подал апелляционную жалобу на приговор Труханову. Ее начнут рассматривать в апелляционном суде Одесской области. Но продолжение рассмотрения апелляции глава САП обещает организовать в Антикоррупционном суде, который заработает 5 сентября.

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      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости Украины Новости политики САП Геннадий Труханов
      Источник: 24 канал
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