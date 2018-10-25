Определилась первая полуфиналистка Итогового турнира WTA

Восьмая ракетка мира Каролина Плишкова выиграла третий матч группового раунда Итогового турнира WTA в Сингапуре у своей соотечественницы Петры Квитовой. Это позволило ей обеспечить себе место среди двух лучших теннисисток Белой группы.

Для победы Плишковой понадобилось два сета и полтора часа. В первой партии она быстро повела со счетом 4:0 и довела сет до победы. Во второй партии девушки сделали сразу пять брейков на чужих подачах, но три из них удалось сделать Плишковой, которая и праздновала победу.

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Вторую путевку разыграют между собой Элина Свитолина и Каролин Возняцки. Украинке для выхода в полуфинал будет достаточно взять один сет у датчанки.

Отметим, что это второй подряд выход чешки в полуфинал Итогового турнира в Сингапуре. В 2017-м она также первой обеспечила себе место в плей-офф, выиграв два стартовых матча.

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