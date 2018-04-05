Определили ТОП-10 компаний, которые поставляют лучшие телевизоры в мире

All View Cloud подготовил десятку ведущих компаний, которые по объемам поставок Smart TV занимают ведущие места на мировом рынке.

Об этом пишет издание prostotech.com.

В десятку лучших поставщиков, по версии All View Cloud, входят такие компании: Samsung, LG, TCL, Hisense, Sony, Philips, Skyworth, Sharp, Panasonic и Xiaomi.

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Едва ли не самой большой неожиданностью стала компания Xiaomi, которая хорошо известна на рынке смартфонов. Однако, пользователи активно покупают и телевизоры Xiaomi TV 4A. Продукт имеет поддержку голосового управления с использованием искусственного интеллекта, прошивку MIUI с оболочкой PatchWall, совместимость с технологией динамического освещения HDR, а также поддержку стандартов 4K Ultra High Resolution.

9 марта компания Xiaomi объявила, что она установила новый рекорд для Китая – было продано миллион единиц Xiaomi TV 4A на 32-дюйма за 8 месяцев. Таким образом был установлен рекорд в китайской телевизионной индустрии.