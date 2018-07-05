Определились даты двух следующих поединков Джошуа

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа (21-0, 10 КО) узнал даты проведения двух следующих поединков.

По информации BBC, британец подписал контракт с ареной "Уэмбли" и проведет на стадионе два следующих поединка 22 сентября и 13 апреля.

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Сам Джошуа признался, что ему очень приятно драться в Лондоне, где он получает колоссальную поддержку публики.

"Я родился и вырос в северном Лондоне, он в моей крови. Только что "Уэмбли" привело четвертого льва в свое логово", – сказал он.

Отметим, что именно на "Уэмбли" проходил поединок Джошуа – Кличко, который собрал 90 тысяч зрителей, после чего британец провел два поединка в Кардиффе. Следующими оппонентами супертяжа, скорее всего, станут Александр Поветкин и Деонтей Уайлдер.

Промоутер британца Эдди Хирн говорит, что не рад поединку своего подопечного с россиянином Александром Поветкиным, поскольку хотел бы организовать бой с чемпионом мира в по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером.

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"Я уже неоднократно говорил, что от команды Уайлдера не было никаких гарантий. Они говорят, что гарантии были предоставлены, но этого не было. Когда они предложили 50 млн. долларов за бой, я попросил их выслать контракт, но ничего не получил. Я опустошен. Мы три месяца вели переговоры. Мне даже не нравится бой против Поветкина. Он третий в супертяжелом дивизионе после Уайлдера и Джошуа. Бой с Поветкиным может стать более тяжелым, чем с Уайлдером, но Джошуа это не волнует. Он хочет драться с лучшими", – сказал Хирн.