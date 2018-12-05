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      Определились лучшие легкоатлеты 2018 года в мире

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      Элиуд Кипчоге и Катрин Ибаргуэн
      Элиуд Кипчоге и Катрин Ибаргуэн / IAAF

      Олимпийская чемпионка в тройном прыжке колумбийка Катрин Ибаргуэн и марафонец Элиуд Кипчоге признаны лучшими лектоатлетами года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

      В 2018 году Катрин Ибаргуэн стала победительницей финального этапа "Бриллиантовой лиги". В свою очередь, Элиуд Кипчоге выиграл Берлинский марафон с мировым рекордом, а также победил на Лондонском марафоне.

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      Среди женщин на награду претендовали Дина Эшер-Смит (Биг, Великобритания), Беатрис Чепкоеч (Биг, Кения), Шона Миллер-Уйбо (Биг, Багамы) и Нафиссату Тиам (семиборье, Бельгия).

      Среди мужчин претендентами были американец Кристиан Коулмэн (бег), швед Арман Дюплантис (прыжки с шестом), француз Кевин Майер (многоборье) и представитель Катара Абдеррахман Самба (бег с барьерами).

      Также приз в номинации "Восходящая звезда" получила 19-летняя американка Сидни Маклафлин, которая установила в 2018 году юниорский мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами.

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      Теги: Спорт легкая атлетика
      Источник: 24 Канал
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