Определились соперники сборной Украины на Евро-2019

В среду, 16 января, в Бельгии, состоялась процедура жеребьевки группового этапа чемпионата Европы-2019 по волейболу среди мужчин.

Сборная Украины попала в группу D, где ее соперниками стали – Нидерланды, Польша, Чехия, Эстония и Черногория.

Читайте также: Эффектный сейв украинского волейболиста попал в топ-3 моментов отбора Евро-2019

Группа А: Франция, Италия, Болгария, Португалия, Греция, Румыния.

Группа В: Бельгия, Сербия, Германия, Словакия, Испания, Австрия.

Группа С: Словения, Россия, Финляндия, Турция, Македония, Беларусь.

Группа D: Нидерланды, Польша, Чехия, Эстония, Украина, Черногория.

Мужской чемпионат пройдет с 12 по 29 сентября 2019 года во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. Матчи сборной Украины состоятся в Нидерландах.

Напомним, что жеребьевка женского чемпионата Европы-2019 состоится в Стамбуле 23 января. Подопечные Гария Егиазарова также завоевали путевку на первенство Европы, которое состоится с 23 августа по 8 сентября в Турции, Польше, Венгрии и Словакии.

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram