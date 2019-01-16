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      Определились соперники сборной Украины на Евро-2019

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      Мужская сборная Украины по волейболу
      Мужская сборная Украины по волейболу / пресс-служба СЕV

      В среду, 16 января, в Бельгии, состоялась процедура жеребьевки группового этапа чемпионата Европы-2019 по волейболу среди мужчин.

      Сборная Украины попала в группу D, где ее соперниками стали – Нидерланды, Польша, Чехия, Эстония и Черногория.

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      Группа А: Франция, Италия, Болгария, Португалия, Греция, Румыния.

      Группа В: Бельгия, Сербия, Германия, Словакия, Испания, Австрия.

      Группа С: Словения, Россия, Финляндия, Турция, Македония, Беларусь.

      Группа D: Нидерланды, Польша, Чехия, Эстония, Украина, Черногория.

      Мужской чемпионат пройдет с 12 по 29 сентября 2019 года во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. Матчи сборной Украины состоятся в Нидерландах.

      Напомним, что жеребьевка женского чемпионата Европы-2019 состоится в Стамбуле 23 января. Подопечные Гария Егиазарова также завоевали путевку на первенство Европы, которое состоится с 23 августа по 8 сентября в Турции, Польше, Венгрии и Словакии.

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      Теги: Спорт Волейбол
      Источник: 24 Канал
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