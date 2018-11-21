Определились все пары 1/8 финала Кубка Украины
Состоялись заключительные матчи второго этапа Кубка Украины по баскетболу.
"Прометей" во второй раз обыграл "Говерлу", одержав уверенную домашнюю победу со счетом 102:61. Первый матч завершился со счетом 73:53 также в пользу команды из Каменского. В 1/8 финала национального Кубка "Прометей" будет противостоять клубу Суперлиги Пари-Матч "Одесса".
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Также важную домашнюю победу одержал "Кривой Рог КНУ-КГПУ", который во второй игре второго этапа турнира дома со счетом 82:64 одолел "Золотой Век". Команда из Кривого Рога в первом матче проиграла на выезде 86:92, но за счет лучшей разницы во втором матче оформила выход в 1/8 финала.
Все пары 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу
- "Ровно" – "Запорожье"
- "Кривой Рог" – "Химик"
- "Тернополь" – "Киев-Баскет"
- "Шаманы" – "Черкасские Обезьяны"
- "СумГУ" – "Днепр"
- "Прометей" – "Одесса"
- "Днепр-2" – "Политехник"
- "Николаев-2" – "Николаев"
Отметим, что первые матчи будут сыграны 22-24 ноября, ответные – 13-16 декабря.
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