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      Определились все пары 1/8 финала Кубка Украины

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      Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу
      Стали известны все участники 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу / ФБУ

      Состоялись заключительные матчи второго этапа Кубка Украины по баскетболу.

      "Прометей" во второй раз обыграл "Говерлу", одержав уверенную домашнюю победу со счетом 102:61. Первый матч завершился со счетом 73:53 также в пользу команды из Каменского. В 1/8 финала национального Кубка "Прометей" будет противостоять клубу Суперлиги Пари-Матч "Одесса".

      Читайте также: "Днепр" одержал первую победу в групповом раунде Кубка Европы, "Черкасские Обезьяны" проиграли

      Также важную домашнюю победу одержал "Кривой Рог КНУ-КГПУ", который во второй игре второго этапа турнира дома со счетом 82:64 одолел "Золотой Век". Команда из Кривого Рога в первом матче проиграла на выезде 86:92, но за счет лучшей разницы во втором матче оформила выход в 1/8 финала.

      Все пары 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

      • "Ровно" – "Запорожье"
      • "Кривой Рог" – "Химик"
      • "Тернополь" – "Киев-Баскет"
      • "Шаманы" – "Черкасские Обезьяны"
      • "СумГУ" – "Днепр"
      • "Прометей" – "Одесса"
      • "Днепр-2" – "Политехник"
      • "Николаев-2" – "Николаев"

      Отметим, что первые матчи будут сыграны 22-24 ноября, ответные 13-16 декабря.

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      Теги: Спорт Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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