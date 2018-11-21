Определились все пары 1/8 финала Кубка Украины

Состоялись заключительные матчи второго этапа Кубка Украины по баскетболу.

"Прометей" во второй раз обыграл "Говерлу", одержав уверенную домашнюю победу со счетом 102:61. Первый матч завершился со счетом 73:53 также в пользу команды из Каменского. В 1/8 финала национального Кубка "Прометей" будет противостоять клубу Суперлиги Пари-Матч "Одесса".

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Также важную домашнюю победу одержал "Кривой Рог КНУ-КГПУ", который во второй игре второго этапа турнира дома со счетом 82:64 одолел "Золотой Век". Команда из Кривого Рога в первом матче проиграла на выезде 86:92, но за счет лучшей разницы во втором матче оформила выход в 1/8 финала.

Все пары 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

"Ровно" – "Запорожье"

"Кривой Рог" – "Химик"

"Тернополь" – "Киев-Баскет"

"Шаманы" – "Черкасские Обезьяны"

"СумГУ" – "Днепр"

"Прометей" – "Одесса"

"Днепр-2" – "Политехник"

"Николаев-2" – "Николаев"

Отметим, что первые матчи будут сыграны 22-24 ноября, ответные – 13-16 декабря.

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