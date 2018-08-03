Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы: "Мариуполь" сыграет с "Бордо"

2 августа завершились поединки второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Украину на этой стадии представляют два клуба – "Заря" и "Мариуполь". Приазовцы сыграют с "Бордо", а соперник луганчан будет не менее серьезным – португальская "Брага".

Читайте также: "Мариуполь" победил "Юргорден" и вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы

Вашему вниманию все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

"Лудогорец" (Болгария) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина)

"Легия" (Польша) – "Дюделанж" (Люксембург)

"Алашкерт" (Армения) – "ЧФР Клуж" (Румыния)

Олимпия Л (Словения) – ХИК (Финляндия)

"Шериф" (Молдова) – "Валур" (Исландия)

"Корк Сити" (Ирландия) – "Русенборг" (Норвегия)

"Спартак Ю (Латвия) -– "Судува" (Литва)

"Нью-Сейнтс" (Уэльс) – "Мидтьюлланнд" (Дания)

"Хапоэль" Б-Ш (Израиль) – АПОЭЛ (Кипр)

"Торпедо" Кт (Грузия)– "Кукеси" (Албания)

"Пьюник" (Армения) – "Маккаби" Т-А (Израиль)

"Хиберниан" (Шотландия) – "Мольде" (Норвегия)

"Мариуполь" (Украина) – "Бордо" (Франция)

"Динамо" Мн (Белоруссия) – "Зенит" (Россия)

"Хапоэль" Х (Израиль) – "Аталанта" (Италия)

ЦСКА С (Болгария) -– "Копенгаген" (Дания)

"Хайдук" (Хорватия) -– "Стяуа" (Румыния)

"Штурм" (Австрия) – АЕК Ларнака (Кипр)

"Генк" (Бельгия)– "Лех П" (Польша)

"Севилья" (Испания) – "Жальгирис" (Литва)

"Сарпсборг 08" (Норвегия) – "Риека" (Хорватия)

"Витесс" (Нидерланды) – "Базель" (Швейцария)

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Марибор" (Словения)

"Норшелланн" (Дания) – "Партизан" (Сербия)

"Слован" Бр (Словакия) – "Рапид" В (Австрия)

"Тренчин" (Словакия) – "Фейеноорд" (Нидерланды)

"Ягеллония" (Польша) – "Гент" (Бельгия)

"Спартак" Суботица (Сербия) – "Брондбю" (Дания)

"Уфа" (Россия) – "Прогресс Нидеркорн" (Люксембург)

"Бешикташ" (Турция) – ЛАСК (Австрия)

"Аполлон" Л (Кипр) – "Динамо-Брест" (Беларусь)

"Сигма Оломоуц" (Чехия) – "Кайрат" (Казахстан)

"Олимпиакос" (Греция) – "Люцерн" (Швейцария)

"Истанбул ББ" (Турция) – "Бернли" (Англия)

"Заря" (Украина) – "Брага" (Португалия)

"РБ Лейпциг" (Германия) – "Университатя" (Румыния)

Напомним, что матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 9-го и 16 августа.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24