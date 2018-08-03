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Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы: "Мариуполь" сыграет с "Бордо"

52 Читати новину українською
"Мариуполь" сыграет с "Бордо"
"Мариуполь" сыграет с "Бордо"

2 августа завершились поединки второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Украину на этой стадии представляют два клуба – "Заря" и "Мариуполь". Приазовцы сыграют с "Бордо", а соперник луганчан будет не менее серьезным – португальская "Брага".

Читайте также: "Мариуполь" победил "Юргорден" и вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы

Вашему вниманию все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

"Лудогорец" (Болгария) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина)
"Легия" (Польша) – "Дюделанж" (Люксембург)
"Алашкерт" (Армения) – "ЧФР Клуж" (Румыния)
Олимпия Л (Словения) – ХИК (Финляндия)
"Шериф" (Молдова) – "Валур" (Исландия)
"Корк Сити" (Ирландия) – "Русенборг" (Норвегия)
"Спартак Ю (Латвия) -– "Судува" (Литва)
"Нью-Сейнтс" (Уэльс) – "Мидтьюлланнд" (Дания)
"Хапоэль" Б-Ш (Израиль) – АПОЭЛ (Кипр)
"Торпедо" Кт (Грузия)– "Кукеси" (Албания)
"Пьюник" (Армения) – "Маккаби" Т-А (Израиль)
"Хиберниан" (Шотландия) – "Мольде" (Норвегия)
"Мариуполь" (Украина) "Бордо" (Франция)
"Динамо" Мн (Белоруссия) – "Зенит" (Россия)
"Хапоэль" Х (Израиль) – "Аталанта" (Италия)
ЦСКА С (Болгария) -– "Копенгаген" (Дания)
"Хайдук" (Хорватия) -– "Стяуа" (Румыния)
"Штурм" (Австрия) – АЕК Ларнака (Кипр)
"Генк" (Бельгия)–  "Лех П" (Польша)
"Севилья" (Испания) – "Жальгирис" (Литва)
"Сарпсборг 08" (Норвегия) – "Риека" (Хорватия)
"Витесс" (Нидерланды) – "Базель" (Швейцария)
"Рейнджерс" (Шотландия) – "Марибор" (Словения)
"Норшелланн" (Дания) – "Партизан" (Сербия)
"Слован" Бр (Словакия) – "Рапид" В (Австрия)
"Тренчин" (Словакия) – "Фейеноорд" (Нидерланды)
"Ягеллония" (Польша) – "Гент" (Бельгия)
"Спартак" Суботица (Сербия) – "Брондбю" (Дания)
"Уфа" (Россия) – "Прогресс Нидеркорн" (Люксембург)
"Бешикташ" (Турция) – ЛАСК (Австрия)
"Аполлон" Л (Кипр) – "Динамо-Брест" (Беларусь)
"Сигма Оломоуц" (Чехия) – "Кайрат" (Казахстан)
"Олимпиакос" (Греция) – "Люцерн" (Швейцария)
"Истанбул ББ" (Турция) – "Бернли" (Англия)
"Заря" (Украина) – "Брага" (Португалия)
"РБ Лейпциг" (Германия) – "Университатя" (Румыния)

Напомним, что матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 9-го и 16 августа.

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Теги: Новости спорта Заря ФК Мариуполь Лига Европы
Источник: 24 Канал
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