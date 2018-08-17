Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы: "Заря" сыграет с "РБ Лейпциг"
Закончился 3-й квалификационный раунд Лиги Европы. Стали известны соперники раунда плей-офф турнира.
Соперник "Зари" по последнему раунду предварительного турнира определялся в дуэли между "Лейпцигом" и румынской "КСУ Крайовой". Клуб Бундеслиги ожидаемо вышел победителем из этого противостояния – 3:1, 1:1.
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Следовательно, пары раунда плей-офф выглядят следующим образом:
Партизан – Бешикташ
Рапид – Стяуа
Аполлон – Базель
Рейнджерс – Уфа
Аталанта – Копенгаген
Зенит – Мольде
Тренчин – АЕК Ларнака
Генк – Брондбю
Гент – Бордо
Олимпиакос – Бернли
Заря – РБ Лейпциг
Олимпия Любляна – Спартак Трнава
Апоэл – Астана
Русенборг – Шкендия
Дюделанж – ЧФР Клуж
Судува – Селтик
Шериф – Карабах
Мальме – Митьюлланд
Торпедо Кутаиси – Лудогорець
Сигма Оломоуц – Севилья
Сарпсборг 08 – Маккаби Тель-Авив
Первый матч "Заря" проведет против "Лейпцига" дома 23 августа, ответный- 30 августа.
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