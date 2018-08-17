Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы: "Заря" сыграет с "РБ Лейпциг"

Закончился 3-й квалификационный раунд Лиги Европы. Стали известны соперники раунда плей-офф турнира.

Соперник "Зари" по последнему раунду предварительного турнира определялся в дуэли между "Лейпцигом" и румынской "КСУ Крайовой". Клуб Бундеслиги ожидаемо вышел победителем из этого противостояния – 3:1, 1:1.

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Следовательно, пары раунда плей-офф выглядят следующим образом:

Партизан – Бешикташ

Рапид – Стяуа

Аполлон – Базель

Рейнджерс – Уфа

Аталанта – Копенгаген

Зенит – Мольде

Тренчин – АЕК Ларнака

Генк – Брондбю

Гент – Бордо

Олимпиакос – Бернли

Заря – РБ Лейпциг

Олимпия Любляна – Спартак Трнава

Апоэл – Астана

Русенборг – Шкендия

Дюделанж – ЧФР Клуж

Судува – Селтик

Шериф – Карабах

Мальме – Митьюлланд

Торпедо Кутаиси – Лудогорець

Сигма Оломоуц – Севилья

Сарпсборг 08 – Маккаби Тель-Авив

Первый матч "Заря" проведет против "Лейпцига" дома 23 августа, ответный- 30 августа.

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