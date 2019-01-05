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      Определились все участники Финала четырех Кубка Украины по баскетболу

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      Определились все участники Финала четырех Кубка Украины по баскетболу

      В субботу, 5 января, было сыграно три матча-ответа четвертьфинала Кубка Украины. Затем были определены команды, которые сыграют в Финале четырех.

      Химик – Политехник 90:76 (25:20, 20:20, 24:18, 21:18)
      Первый матч 72:87

      "Химику" в этом матче нужно было побеждать с разницей в 16 и более очков, чтобы выйти в Финал четырех. И южненская команда была близка к этому. В начале четвертой четверти разница в счете составляла +11. И уже через 4 минуты после 6 подряд очков от Рябчука "Химик" вышел на победную 16-очковую дистанцию. Тайм-аут Коваля не сумел остановить рывок хозяев, которые оторвались уже на 20 баллов.

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      Несмотря на неудачный отрезок на обеих половинах площадки, харьковчане сумели вылезти из психологической ямы, в которой, казалось бы, оказались: трехочковый Рочняка и ендван Кромера вновь отбросили "Химик" на "+14". Павлов после передачи от Эдвина снова вернул "Химику" необходимую разницу, оставив гостям время на полную атаку, которая оказалась последней результативной в этом матче. Сидоров получил 5 персональный фол за перебор командных и отправил Козлова на линию штрафных – снайпер харьковчан был дважды точен.

      У южненцев было 10 секунд на ответ: Эдвин полез в "краску" решать эпизод самостоятельно, но его бросок в проходе оказался неточным. "Химик" выиграл матч 90:76, но проиграл битву, хозяевам не хватило 2 очков

      Киев-Баскет – Черкасские Обезьяны 76:69 (26:16, 20:22, 13:11, 17:20 )
      Первая игра 91:109

      Команда Максима Михельсона уступила в Киеве, однако благодаря преимуществу полученной в домашней игре, все же пробилась в следующую стадию соревнований.

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      Однако "Киев-Баскет" подал протест на результат матча. Причиной протеста стал эпизод, когда во втором периоде на площадке у команды Черкасс появилось большее количество легионеров (игроков с лицензией "Б"), чем предусмотрено регламентом соревнований.

      Протест в ближайшее время рассмотрит директорат Чемпионата Украины.

      Днепр – Запорожье 103:86 (15:25, 42:18, 14:21, 32:22)
      Первый матч 73:70

      "Днепр" принимал "Запорожье", имея за плечами 3 очка преимущества после выездной победы в первом раунде противостояния. Гости удачно начали матч, воспользовавшись уже привычным для этого сезона неудачным началом игры в исполнении "Днепра". Но во второй десятиминутке 10 очков преимущества гостей растаяли на глазах: "Днепр" провел просто фантастический отрезок, набрав за четверть 42 очка.

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      В третьей четверти гостям удалось сделать лишь намек на возвращение интриги, но в заключительной десятиминутке "Днепр" вернул себе комфортное преимущество и довел этот матч до уверенной победы. Хозяева превосходили команду Валерия Плеханова по всем показателям и довели матч до закономерной победы – 103:86. "Днепр" продолжит защиту титула в Финале четырех.

      Напомним, первый участник Финала четырех определился еще 26 декабря 2018 года. Тогда "Одесса" на выезде проиграла "Николаеву" (94:82). Однако благодаря победе в первом матче (100:58), именно одесситы пробились в финал соревнований.

      Теги: Спорт БК Николаев БК Одесса БК Политехник БК Химик БК Запорожье БК Днепр БК Киев-Баскет БК Черкасськие Мавпы Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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