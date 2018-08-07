Определились все участники мужской Суперлиги по баскетболу сезона 2018/19

Стали известны клубы, которые в сезоне 2018/2019 будут выступать в мужской Суперлиге.

По результатам обработанных Директоратом ФБУ предварительных заявок клубов на участие в Чемпионате Украины по баскетболу среди мужских команд Дивизиона А сезона 2018/19 года (Суперлига) право участвовать в Суперлиге получили 8 клубов. Во внимание бралась инфраструктура и финансовое состояние клубов.

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Состав участников мужской Суперлиги по баскетболу сезона 2018/19

БК "Динамо Одесса"

БК "Днепр"

БК "Запорожье"

БК "Киевбаскет"

МБК "Николаев"

БК "Авантаж-Политехник"

БК "Химик"

БК "Черкасские Мавпы"

Сезон в Суперлиге начнется в начале октября. Рабочей датой является 5 октября. Предшествовать первому туру будет розыгрыш Суперкубка Украины при участии чемпиона предыдущего сезона Суперлиги Пари-Матч – БК "Черкасские Мавпы" и победителя Кубка Украины предыдущего сезона – БК "Днепр".

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