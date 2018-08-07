Определились все участники мужской Суперлиги по баскетболу сезона 2018/19
Стали известны клубы, которые в сезоне 2018/2019 будут выступать в мужской Суперлиге.
По результатам обработанных Директоратом ФБУ предварительных заявок клубов на участие в Чемпионате Украины по баскетболу среди мужских команд Дивизиона А сезона 2018/19 года (Суперлига) право участвовать в Суперлиге получили 8 клубов. Во внимание бралась инфраструктура и финансовое состояние клубов.
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Состав участников мужской Суперлиги по баскетболу сезона 2018/19
БК "Динамо Одесса"
БК "Днепр"
БК "Запорожье"
БК "Киевбаскет"
МБК "Николаев"
БК "Авантаж-Политехник"
БК "Химик"
БК "Черкасские Мавпы"
Сезон в Суперлиге начнется в начале октября. Рабочей датой является 5 октября. Предшествовать первому туру будет розыгрыш Суперкубка Украины при участии чемпиона предыдущего сезона Суперлиги Пари-Матч – БК "Черкасские Мавпы" и победителя Кубка Украины предыдущего сезона – БК "Днепр".
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