Определился исторический победитель в первом матче Лиги наций

В Астане завершился первый матч дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА, в котором футболисты сборной Грузии в Лиге D (группа 1) победили команду Казахстана со счетом 0:2.

Исторический мяч в турнире забил на 69 минуте форвард грузинской сборной Георгий Чакветадзе.

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Грузин вошел в штрафную, немного сместился слева в центр и нанес удар в дальний верхний угол ворот. Через 5 минут мяч в собственную сетку срезал Сергей Малый – 0:2.

Отметим, что в первый игровой день Лиги наций также состоятся матчи Германия – Франция, Чехия – Украина, Уэльс – Ирландия, Армения – Лихтенштейн, Латвия – Андорра, Гибралтар – Македония, Норвегия – Кипр, Словения – Болгария.

Казахстан – Грузия 0:2

Голы: Чакветадзе, 69, Малый, 74 (авт)

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