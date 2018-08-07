Определился лучший игрок УПЛ в июле

Определился лучший футболист чемпионата Украины по итогам июля.

По результатам голосования в проекте, организованном украинской Премьер-лигой, победителем стал нападающий "Динамо" Беньямин Вербич, пишет официальный сайт УПЛ.

Читайте также: Славия – Динамо: неожиданный прогноз букмекеров на матч Лиги Чемпионов

В голосовании принимали участие победители номинации "Лучший игрок тура" (в июле: 1 тур – Александр Караваев ("Заря"), 2 тур – Дмитрий Хлебас ("Десна"). А также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отличались стабильностью на протяжении июльских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Виталий Буяльский ("Динамо"), Андрей Цуриков ("Александрия"), Марлос ("Шахтер"), Сергей Воронин ("Львов"), Виталий Балашов ("Олимпик"), Беньямин Вербич ("Динамо").

Всего в голосовании приняло участие около 3100 поклонников футбола. Результат их выбора такой:

Беньямин Вербич – 47 % голосов;

Марлос – 26 %;

Дмитрий Хлебас – 16 %;

Виталий Буяльский – 4 %;

Андрей Цуриков – 3 %;

Виталий Балашов – 2 %;

Сергей Воронин – 1 %;

Александр Караваев – 1 %.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24