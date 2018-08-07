Определился лучший игрок УПЛ в июле
Определился лучший футболист чемпионата Украины по итогам июля.
По результатам голосования в проекте, организованном украинской Премьер-лигой, победителем стал нападающий "Динамо" Беньямин Вербич, пишет официальный сайт УПЛ.
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В голосовании принимали участие победители номинации "Лучший игрок тура" (в июле: 1 тур – Александр Караваев ("Заря"), 2 тур – Дмитрий Хлебас ("Десна"). А также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отличались стабильностью на протяжении июльских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Виталий Буяльский ("Динамо"), Андрей Цуриков ("Александрия"), Марлос ("Шахтер"), Сергей Воронин ("Львов"), Виталий Балашов ("Олимпик"), Беньямин Вербич ("Динамо").
Всего в голосовании приняло участие около 3100 поклонников футбола. Результат их выбора такой:
Беньямин Вербич – 47 % голосов;
Марлос – 26 %;
Дмитрий Хлебас – 16 %;
Виталий Буяльский – 4 %;
Андрей Цуриков – 3 %;
Виталий Балашов – 2 %;
Сергей Воронин – 1 %;
Александр Караваев – 1 %.
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