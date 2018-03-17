Определился первый финалист Кубка Украины по футзалу

17-18 марта в Запорожье происходит финал четырех Кубка Украины по футзалу. В первый день соревнований были сыграны матчи полуфинала.

Первую полуфинальную пару Кубка Украины волей жребия образовали "Ураган" и хозяева турнира "АРПИ Запорожье", которые в этом противостоянии были номинальными гостями. На четвертьфинальной стадии подопечные Максима Павленко преодолели барьер в виде действующего чемпиона Экстра-лиги – херсонского "Продексима", зато победители регулярного чемпионата зоны "Восток" в Первой лиге дважды переиграли "Кардинал-Ровно", сообщили в Ассоциации футзала Украины.

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Старт отчетного матча был очень похожим на вторую встречу между ивано-франковцами и командой Карлоса Барбозы. Два чрезвычайно быстрые мяча "урагановцев" стали залогом успеха для восьмой команды регулярного чемпионата. Сначала Игорь Корсун, а затем Андрей Семерка уже на пятой минуте установили на табло счет 2:0. Ближе к середине тайма коллектива Олега Зозули удалось отодвинуть угрозу от собственных ворот и начать создавать угрозу у ворот Иваняка. Замечательную возможность перед самым перерывом имел Максим Почебут, но приблизиться к сопернику в счете запорожцы не сумели.

Во второй двадцатиминутке "АРПИ Запорожье" надеялся догнать соперника без применения пятого полевого. Обоюдно острый второй тайм заставил в поте лица работать как Ивана Гурко, так и Евгения Иваняка. В конце встречи Олег Зозуля все же попытался спасти судьбу поединка посредством использования лишнего полевого игрока. Однако уже во втором кубковом противостоянии подряд соперник команды Максима Павленко за это поплатился. Николай Микитюк и Петр Шотурма еще дважды поразили пустые ворота "АРПИ Запорожье". Как итог, 4:0 – "Ураган" становится первым финалистом Кубка Украины.

"Ураган" (Ивано-Франковск) – "АРПИ Запорожье" (Запорожская обл.) – 4:0

Голы: Корсун (3), Семерка (5), Микитюк (38), Шотурма (39)