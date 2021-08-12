Ученые считают, что молодость длится с 14 до 35 лет. В Украине таких людей насчитывается более 15 миллионов.
К теме Картинки-поздравления с Международным днем молодежи 2021
В Украине отмечают праздник с 1994 года. Празднование всегда происходило в конце июня, ведь раньше это был День советской молодежи.
Традиционно местные власти проводят ряд культурных и развлекательных мероприятий в разных городах. Устраивают также социальные ивенты и благотворительные акции.
Журналисты 24 канала опросили украинцев и узнали, что они думают о Дне молодежи.
Опрос украинцев о Дне молодежи: смотрите видео
День молодежи 2021: главное
- Основное празднование в 2021 году все еще произошло в последнее воскресенье июня.
- Тогда во Львове проходил фестиваль Leopolis Jazz Fest.
- В Ровно меры происходили на площади Независимости.
- В Киеве же презентовали международный музыкальный фестиваль О-FEST-2021. Празднования продолжались и в других городах.