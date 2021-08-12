"Важно, что празднуем, а не когда": украинцы отреагировали на перенос Дня молодежи – опрос

Ежегодно День молодежи отмечали в последнее воскресенье июня. Теперь праздник перенесли на 12 августа – именно тогда его отмечает весь мир. Украинцы по-разному восприняли такую новость.

Ученые считают, что молодость длится с 14 до 35 лет. В Украине таких людей насчитывается более 15 миллионов.

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В Украине отмечают праздник с 1994 года. Празднование всегда происходило в конце июня, ведь раньше это был День советской молодежи.

Традиционно местные власти проводят ряд культурных и развлекательных мероприятий в разных городах. Устраивают также социальные ивенты и благотворительные акции.

Журналисты 24 канала опросили украинцев и узнали, что они думают о Дне молодежи.

Опрос украинцев о Дне молодежи: смотрите видео

День молодежи 2021: главное