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Ольга Черненко

Опровергаем один из главных мифов "ЛНР"

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Действительно ли здесь все бесплатно?
Действительно ли здесь все бесплатно? / Блоги

Один из чудесных мифов о замечательной жизни в "республике" – здесь если не все, то почти все бесплатно.

Рассказываю, как все обстоит на самом деле. В детском саду есть добровольно-принудительный взнос при поступлении ребенка в это учреждение. Кроме этого есть ежемесячные сборы на моющие-чистящие и форс-мажор в виде покупки коврового покрытия в гимнастический зал за 13 тысяч 500 рублей. Дни рождения воспитателей и прочие праздники по 50 рублей на подарок с воспитанника само собой.

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Что еще? Пластиковые окна ("вашим же детям будет теплее") и ремонт. Среди родителей находятся те, кто против сборов и наивно верит, что бесплатно – это бесплатно всегда и совсем. Такие, если смышленые, пишут письмо турецкому султану в лице местных "властей" и ждут справедливости.

Бывший "глава" "республики" любил на заседаниях "советов министров" читать такие письма вслух и давать распоряжения разобраться в ситуации и отчитаться лично ему, почему в таком-то детском саду кто-то посмел взимать средства на моющие с народонаселения. Как сейчас, при новом "главе" обстоят дела с этой детской справедливостью, сказать сложно.

Музыкальная школа никогда не была дешевым удовольствием. Сейчас, когда официально все бесплатно, музыкальная школа не взимает платы за обучение. Неофициально добровольно-принудительный взнос колеблется в пределах от 150 до 500 рублей. Подводят к тому, что без этого никак и этот взнос – дело скорее принудительное, чем добровольное.

И еще обратная сторона медали. То, что бесплатно, перестали ценить. Пока платили за обучение, дети занятий не пропускали и относились к ним более педантично и ответственно. Сейчас можно смело застать преподавателя в пустом классе, и он комментирует ситуацию так:

Платили бы за занятия, ходили бы не пропуская на уроки.

Странно, правда? Музыкальная школа страдает от недостатка средств на новые замки или краску, а родителям кажется, что их принуждают сдавать деньги, если официально все бесплатно. Мне даже искренне интересно узнать, что сейчас бесплатно и где, чтобы убедиться воочию, что это где-то работает.

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Танцы в самом "государственном" из "государственных" кружков (дворце творчества) – 300 рублей в месяц на костюмы. Мотивация администратора такая:

Вы можете не сдавать ничего – пожалуйста! Но для выступлений будете шить костюмы за свой счет.

И выходит, что дешевле сдавать ежемесячно 300 рублей, чем шить костюмы самому. Хотя для многих эти 300 рублей почти роскошь.

Бассейн, спортивные секции – от 200 до 400 рублей в месяц на моющие-чистящие. Это в "государственных" кружках и секциях, где бесплатно априори. Есть список фамилий детей, графа с суммой и росписью.

Здесь, конечно, мотивация, очень простая – не хочешь платить 200 в месяц, плати 800 где-то частным образом, а это в разы больше, это понимают все. Даже с такими суммами "государственное" дешевле частного в несколько раз… Танцы у частных инструкторов в лучшем случае по 80 рублей за тренировку…

Я с радостью нашла бы то, что бесплатно совсем, чтобы поверить и убедиться, но пока мне не посчастливилось найти место, о котором все время говорят в местных новостях.

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Публикации Новости Луганска
Источник: 24 Канал
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