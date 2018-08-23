OpticGaming – Virtus.pro: расписание и результаты четвертого дня плей-офф The International 2018
В ночь с 23 на 24 августа на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) состоится уже третий день плей-офф крупнейшего в истории киберспортивного турнира по Dota 2. Призовой фонд уже достиг 25 миллионов долларов, побив прошлогодний рекорд в 24,78 миллиона.
Время начала матчей – киевское.
Нижняя сетка:
20:00 Optic Gaming (Сев. Америка) – Virtus.pro (СНГ)
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23:00 VGJ.Storm (Сев. Америка) – Team Secret (Европа)
02:00 Evil Geniuses (Сев. Америка) – Победитель пары Optic Gaming – Virtus.pro
Шоу-матч:
Open AI (Искусственный интеллект) – Команда людей (уточняется какая именно)
Все матчи можно посмотреть здесь.
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Источник: 24 Канал
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