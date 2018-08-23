OpticGaming – Virtus.pro: расписание и результаты четвертого дня плей-офф The International 2018

В ночь с 23 на 24 августа на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) состоится уже третий день плей-офф крупнейшего в истории киберспортивного турнира по Dota 2. Призовой фонд уже достиг 25 миллионов долларов, побив прошлогодний рекорд в 24,78 миллиона.

Время начала матчей – киевское. Нижняя сетка : 20:00 Optic Gaming (Сев. Америка) – Virtus.pro (СНГ) Читайте также: расписание и результаты третьего дня плей-офф The International 2018 23:00 VGJ.Storm (Сев. Америка) – Team Secret (Европа) 02:00 Evil Geniuses (Сев. Америка) – Победитель пары Optic Gaming – Virtus.pro Шоу-матч: Open AI (Искусственный интеллект) – Команда людей (уточняется какая именно) Все матчи можно посмотреть здесь. Следите за The International 2018 в разделе Спорт