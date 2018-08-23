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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

OpticGaming – Virtus.pro: расписание и результаты четвертого дня плей-офф The International 2018

23 Читати новину українською
The International 2018
The International 2018

В ночь с 23 на 24 августа на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) состоится уже третий день плей-офф крупнейшего в истории киберспортивного турнира по Dota 2. Призовой фонд уже достиг 25 миллионов долларов, побив прошлогодний рекорд в 24,78 миллиона.

Время начала матчей – киевское.

Нижняя сетка:

20:00 Optic Gaming (Сев. Америка) – Virtus.pro (СНГ)

Читайте также: расписание и результаты третьего дня плей-офф The International 2018

23:00 VGJ.Storm (Сев. Америка) – Team Secret (Европа)

02:00 Evil Geniuses (Сев. Америка) – Победитель пары Optic Gaming – Virtus.pro

Шоу-матч:

Open AI (Искусственный интеллект) – Команда людей (уточняется какая именно)

Все матчи можно посмотреть здесь.

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Теги: Новости спорта Киберспорт
Источник: 24 Канал
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