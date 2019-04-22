Оптимистический и пессимистический вариант: что будет со страной после победы Зеленского
Что ждет нашу страну после 21 апреля – можем только догадываться. Журналисты 24 канала рассмотрели несколько вариантов будущего, которые уже через несколько месяцев для нашей страны могут стать реальностью.
Апокалиптические сценарии будущего описывали в агитационных газетах. Их раздавали на улицах, чтобы напугать избирателей, собиравшизся голосовать за Владимира Зеленского.
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Заявляли, что вместе с шоуменом на Банковую заедет команда олигарха Игоря Коломойского и Украину ждет крах.
Чем пугали избирателей Зеленского:
- Сразу после инаугурации новоизбранного президента в Украину возвращается олигарх Игорь Коломойский. Он быстро забирает у государства "Приватбанк".
- Он же вернет себе контроль над нефтегазовым бизнесом "Укрнафты" и получит миллиардные компенсации. С его курортов и заводов также мгновенно снимут аресты.
- А вместо лоукостов – в Украине снова летают одни только самолеты МАУ.
- Чтобы не раздражать избирателей, команда Зе заморозит цены на газ, а МВФ в ответ – заморозит кредиты.
- Доллар подскочит вдвое.
- Франция и Германия выйдет из переговоров по Украине.
- Российские войска переходят в наступление. Над Востоком снова поднимаются триколоры.
Газета, которая пугала избирателей Зеленского
Это лишь фантазии и черный пиар. Хотя связь с Коломойским в Зеленского – не отрицают.
Этот контакт слишком очевиден, его никто не скрывает,
– отметил народный депутат Украины Сергей Лещенко.
Однако в команде будущего президента Украины убеждают, что олигарх не имеет рычагов влияния на будущего президента. В течение последних месяцев несколько десятков экспертов штаба Зеленского напряженно писали план, с помощью которого здесь рассчитывают построить его Украину мечты. План состоит из 17 направлений.
Это война и возвращение временно оккупированных территорий. Это война внутри страны, война с коррупцией и наверняка расширение норм прямой демократии,
– рассказал советник Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков о главных целях их команды.
Что еще обещает команда Зеленского:
- Дальше проводить децентрализацию.
- Перезапустить судебную реформу, прокуратуру и антикоррупционные органы.
- В экономической сфере – ввести нулевую декларацию, которая позволит легализовать серые капиталы 5% налога.
- Отменить налог на прибыль, введя вместо этого налог на выведенный капитал.
- Службе безопасности запретят кошмарить бизнес.
- Государственные услуги переведут в электронный формат.
Все это звучит замечательно. Однако с первого же дня новоизбранному президенту придется вести войну сразу на три фронта.
Первый фронт – это с парламентом, второй фронт борьбы – это с кабинетом министров, третий фронт – это с олигархами. Он должен с ними или договариваться или начинать войну,
– отметил политолог Виктор Таран.
В действующей модели власти без поддержки парламента, а именно большинства в 226 депутатов – глава государства не сможет даже назначить в правительство чиновников по президентской квоте – глав МИД и Минобороны. А под каждый из президентских законопроектов в Раде каждый раз придется искать ситуативную поддержку.
Владимир Зеленский побеждает на выборах президента
Еще меньшее влияние до парламентских выборов и перезагрузки правительства новый президент будет оказывать на правительство. Поэтому к осени ожидать воплощения планов команды Зеленского не стоит.
Управлять страной с Банковой новому президенту будет нелегко, особенно в первые полгода, без лояльного большинства в Раде, без поддержки в Кабмине. И нужно будет устоять перед традиционной для украинских президентов соблазном "договориться" с олигархами.
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