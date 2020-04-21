Оптовая цена на бензин и дизтопливо в Украине падает: таких отметок не было с 2014 года

В Украине стремительно падает оптовая цена на бензин и дизельное топливо. Эксперты утверждают, что таких цен не было с 2014 года и стоит ожидать значительного удешевления цен на заправках.

Стоимость дизеля в мелком опте сейчас ниже 14 гривен за литр, в крупном опте – ниже 17 тысяч гривен за тонну. Заметно подешевел и бензин, пишет Правительственный курьер.

К слову Цена на нефть впервые в истории стоит -40 долларов за баррель и продолжает падение

Так, по информации консалтинговой компании "А-95", оптовые цены на дизельное топливо не были такими низкими четыре года подряд. Популярный А-92 в мелком опте стоит ниже 13 гривен за литр. Эксперты утверждают, что таких цен не было с 2014 года.

В свою очередь, литр бензина А-95 стоит 14,2 гривны.

Аналитики считают, что цены на бензин и дизельное топливо снизились благодаря уменьшению стоимости нефти и за счет увеличенного предложения горючего.

Упадет ли цена на бензин на заправках

Сегодня оптовые цены значительно меньше розничных и такая разница может быть 6 и более гривен на литр.

Некоторые специалисты считают, что розничные цены на бензин могут опуститься до уровня 17-18 гривен за литр на автомобильных заправках.

Однако, все будет зависеть от котировок на нефть, предложения и спроса горючего на украинском рынке.

Нужно знать. Из-за пандемии коронавируса спрос на нефть упал на примерно 20 миллионов баррелей в день. Цены на нефть побили 20-летние рекорды. Такое падение цен прежде всего угрожает американским компаниям, которые производят дорогую нефть.