Опубликовали топ-10 любимых домов туристов по версии Airbnb
Сервис аренды жилья Airbnb к своей 10 годовщине работы составил ТОП-10 самых популярных домов среди путешественников.
Рейтинг опубликовали на сайте сервиса.
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В рейтинг вошли дома со всего мира, которые чаще всего выбирали путешественники.
1. Остуни, Италия
2. Санторини, Греция
3. Армения, Колумбия
4. Бали, Индонезия
5. Крит, Греция
6. Ферн Форест, Гавайи
7. Убуд, Бали
8. Юкка Вали, Калифорния
9. Марракеш, Марокко
10. Котор, Черногория
Источник: 24 Канал
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