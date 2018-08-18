Опубликовали топ-10 любимых домов туристов по версии Airbnb

Сервис аренды жилья Airbnb к своей 10 годовщине работы составил ТОП-10 самых популярных домов среди путешественников.

Рейтинг опубликовали на сайте сервиса.

Читайте также: ТОП-10 лучших бесплатных приложений для путешествий

В рейтинг вошли дома со всего мира, которые чаще всего выбирали путешественники.

1. Остуни, Италия

2. Санторини, Греция

3. Армения, Колумбия

4. Бали, Индонезия

5. Крит, Греция

6. Ферн Форест, Гавайи

7. Убуд, Бали

8. Юкка Вали, Калифорния

9. Марракеш, Марокко

10. Котор, Черногория