05:23
18 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
29°C 17°C
  • воскресенье
    27°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
  • вторник
    28°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин показал россиянам "свое это". Искусство выбора
Вєсті Кремля
22:02, 17 августа
Вести.UA. Грязные танцы Марченко. Батл между НАБУ и САП
Вєсті.UA
20:15, 17 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Путешествия
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Опубликовали топ-10 любимых домов туристов по версии Airbnb

5 Читати новину українською
Самые популярные дома на Airbnb
Самые популярные дома на Airbnb / Airbnb

Сервис аренды жилья Airbnb к своей 10 годовщине работы составил ТОП-10 самых популярных домов среди путешественников.

Рейтинг опубликовали на сайте сервиса.

Читайте также: ТОП-10 лучших бесплатных приложений для путешествий

В рейтинг вошли дома со всего мира, которые чаще всего выбирали путешественники.

1. Остуни, Италия

2. Санторини, Греция

3. Армения, Колумбия

4. Бали, Индонезия

5. Крит, Греция

6. Ферн Форест, Гавайи

7. Убуд, Бали

8. Юкка Вали, Калифорния

9. Марракеш, Марокко

10. Котор, Черногория

Котор

 

Теги: LifeStyle Путешествия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 17 августа: Увольнение руководящего состава Лукьяновского СИЗО, Sale в Ryanair
17 августа, 22:20 Главные новости 17 августа: Увольнение руководящего состава Лукьяновского СИЗО, Sale в Ryanair
Вляпались: Кремль совершил непростительную ошибку
17 августа, 22:00 Вляпались: Кремль совершил непростительную ошибку
Блог Соцмережі
Чому суддю-викривача Гольник не пускають до Антикорупційного суду
17 августа, 21:00 Чому суддю-викривача Гольник не пускають до Антикорупційного суду
Роман Маселко
Амулеты из детей: о чем говорят ритуальные убийства в Малави
17 августа, 21:00 Амулеты из детей: о чем говорят ритуальные убийства в Малави
Іван Яковина
Топ кандидатів у президенти, про яких ви навряд чи знаєте
17 августа, 20:00 Топ кандидатів у президенти, про яких ви навряд чи знаєте
Крістіна Бердинських
Стало известно, почему Савченко отказалась взять цветы у Тимошенко
 26 мая 2016 , 00:15 7
О чем поет Джамала: перевод песни для Евровидения
 22 февраля 2016 , 18:57 24
Ани Лорак не удержалась, чтобы не поздравить Россию с Евровидением
 16 мая 2016 , 17:10 2
Четверо великанов помогают Кличко в подготовке к бою-реваншу
 16 июня 2016 , 12:59
Эксперт дал ценные советы по депозитам в 2016 году
 14 января 2016 , 00:27
История художницы Марии Примаченко, которая покорила Пабло Пикассо
14 апреля 2016 , 12:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук