Опубликовали видео с места убийства журналиста Аркадия Бабченко

В сети опубликовали кадры из Никольско-Слободской улице в Киеве, где 29 мая был убит российский журналист Аркадий Бабченко.

В частности, на кадрах опубликованных УП видно, как полиция и криминалисты проверяли мусоропровод в подъезде дома, где убили Бабченко.

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Поздно ночью жена Бабченко покинула квартиру, где произошло убийство.

Напомним, вечером 29 мая в Киеве неизвестные стреляли в спину российского журналиста Аркадия Бабченко. Произошло это в его доме. От полученных ранений журналист скончался в "скорой".

Кто такой Аркадий Бабченко?

Это популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 уехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину.

Бабченко считают одним из основателей современной военной прозы. Он одним из первых описал современные российские войны в художественном стиле. Его книги переведены на 16 языках и издан в 22 странах мира.