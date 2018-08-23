Опубликован календарь матчей чемпионата Украинской хоккейной лиги сезона 2018/19

Регулярный сезон возьмет старт 14 сентября матчем между финалистами прошлого сезона – "Донбассом" и "Кременчугом". Этот поединок состоится на домашней арене дончан в Дружковке.

Как и в прошлом сезоне, регулярный чемпионат будет состоять из 120 матчей. Таким образом, каждая команда проведет 40 игр (20 – дома, 20 – на выезде). Большинство матчей пройдут в среду, четверг и субботу.

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Регулярный чемпионат продлится до 27 февраля – из 166 дней игровыми будут 83. При этом все матчи последнего тура будут сыграны в один день.

По сравнению с прошлым сезоном, увеличилось количество матчей на стадии плей-офф: 1/4 финала будет сыграна до двух побед одной из команд, а 1/2 и финал – до четырех побед. Как и ранее, 1 и 2 команды по итогам регулярного чемпионата попадут сразу в полуфинальную серию, а в 1/4 финала встретятся команды, занявшие 3-6 и 4-5 места в турнирной таблице.

Первый матч плей-офф пройдет 2 марта, а седьмой матч финальной серии (в случае необходимости) состоится 15 апреля.

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С полной версией календаря вы можете ознакомиться по ссылке. С целью обеспечения максимального количества теле- и интернет-трансляций матчей в расписании возможны изменения. В календаре матчей учтены пожелания клубов, транслятора, IIHF относительно международных пауз.

Напомним, что в чемпионате Украинской хоккейной лиги сезона 2018/19 примут участие 6 команд, в том числе новосозданный херсонский "Днепр".

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