Опубликован календарь матчей команд Первой лиги
Команды, которые выступают в Первой лиге, получили календарь соревнований. Всего участие в турнире примут 16 команд.
Меньшее количество команд связано с тем, что ФК "Черноморец" Одесса будет выступать в УПЛ, а ФК "Феникс" (Буча) направил письмо о снятии с соревнований из-за финансовых трудностей.
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Отметим, что ФК "Гелиос" завершает процесс изменения названия ФК "Кобра", поэтому в Первой лиге команда "солнечных" будет выступать под этим названием. При этом, юридический адрес, код ЕГРПОУ меняться не будут. Команда будет проводить домашние матчи на стадионе "Гелиос-Арена" в Харькове.
Календарь летне-осенней части соревнований в Первой лиге
Источник: 24 Канал
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