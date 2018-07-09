Опубликован календарь матчей команд Первой лиги

Команды, которые выступают в Первой лиге, получили календарь соревнований. Всего участие в турнире примут 16 команд.

Меньшее количество команд связано с тем, что ФК "Черноморец" Одесса будет выступать в УПЛ, а ФК "Феникс" (Буча) направил письмо о снятии с соревнований из-за финансовых трудностей.

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Отметим, что ФК "Гелиос" завершает процесс изменения названия ФК "Кобра", поэтому в Первой лиге команда "солнечных" будет выступать под этим названием. При этом, юридический адрес, код ЕГРПОУ меняться не будут. Команда будет проводить домашние матчи на стадионе "Гелиос-Арена" в Харькове.

Календарь летне-осенней части соревнований в Первой лиге