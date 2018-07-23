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Опубликован новый перечень пляжей Украины, где опасно купаться

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Карта пляжей Украины, где опасно купаться
Карта пляжей Украины, где опасно купаться / Фото из свободных источников

Центр общественного здоровья МОЗ Украины обновил интерактивную карту нерекомендованных для купания пляжей и рекреационных зон Украины. Так, микробное загрязнение воды превышает норму на 132 речных пляжах.

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья.

Ранее 24 канал сообщал, что 2 недели назад было проведено 1001 исследование качества воды на территории южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье. Из них 30 проб не соответствовали требованиям стандарта на микробное загрязнение.

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Согласно сообщению, за период с 12 по 18 июля было проведено 1041 исследование качества речной воды по микробиологическим показателям из них не соответствуют нормативам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) 132 исследования (12,7%).

Также проводится мониторинг качества воды 185 морских и речных пляжей (места рекреационного и оздоровительного использования) на территории южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье (Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области, Черноморск, Киев). Из них – 143 морских и 42 речных (в том числе и в Киеве) из 220 зарегистрированных (178 морских и 42 речных) пляжей.

За период с 13 по 19 июля было проведено 626 исследований качества воды на территории южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье, из них 36 проб (5,8%) не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение (морская вода – 1,4% с 507 исследований, речная вода – 24,4% с 119 исследований).

Карта водоемов Украины, в которых не рекомендуется купаться из-за низкого качества воды:

 

Теги: Новости Украины Гигиена Здоровье отдых Министерство здравоохранения Украины Инфекция
Источник: 24 канал
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