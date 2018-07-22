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Опубликован первый трейлер фильма "Аквамен" с Джейсоном Момоа: видео

67 Читати новину українською
"Аквамен": первый трейлер фильма
"Аквамен": первый трейлер фильма / Twitter / @Aquaman Movie

DC Comics и Warner Brothers опубликовали первый грандиозный трейлер американского супергеройского фильма "Аквамен", который всего за сутки посмотрело более 9 миллионов пользователей YouTube.

Долгожданный видеотрейлер "Аквамена", главную роль в котором исполняет звезда Голливуда Джейсон Момоа, появился в YouTube вчера, 21 июля, и был приурочен к выставке Comic Con. Ранее звезда фильма сыграл в таких знаменитых фильмах как "Лига справедливости" и "Игра престолов".

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В трейлере рассказывается об истории маленького мальчика Артура Карри (Джейсон Момоа), сына работника маяка Тома Карри (Темуэра Моррисон) и женщины по имени Атланна (Николь Кидман). С детства у него проявляются невероятные способности, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Перед смертью мать супергероя признается, что когда-то она была королевой Атлантиды, которая находилась в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей, что, в итоге, и произошло после помощи отца.

В фильме также появится голливудская сердцеедка Эмбер Хёрд, а также такие актеры как Уиллем Дефо, Дольф Лундгрен и Патрик Уилсон.

Аквамен: смотреть видео трейлера онлайн

 

Режиссером фильма на основе комиксов издательства DC Comics стал Джеймс Ван, а сценаристом – Уилл Билл. Мировая премьера супергеройского фильма о повелителе морей состоится 21 декабря 2018 года.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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