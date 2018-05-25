Опубликован тизер украинского фильма "Позывной Бандерас"

В сети опубликован тизер-трейлер украинского военного детектива авторства Зазы Буадзе "Позывной Бандерас". Фильм описывает события 2014 года в зоне АТО на Донбассе.

По сюжету фильма, группа украинских разведчиков во главе с капитаном Антоном Саенко (позывной "Бандерас") ловит "Ходока" – российского диверсанта-подрывника. Эти поиски приводят "Бандераса" в его родное село, однако земляки считают Саенко предателем, поэтому ему предстоит вновь завоевывать их доверие и уважение.

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Отметим, что в основу сценария фильма легли дневники нацгвардейца Сергея Башкова и рассказы бойцов АТО.

Съемки киноленты начались в мае 2017 года и проходили в Одесской и Херсонской областях. К слову, к съемкам была привлечена военная техника ВСУ.

Отметим, что в эпизодических ролях снялись настоящие военнослужащие, которые воевали на Донбассе.

На киноэкраны лента "Позывной Бандерас" выйдет 11 октября 2018 года.

Смотрите тизер-трейлер фильма "Позывной Бандерас":