Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що опублікований у ЗМІ проєкт закону про олігархів не відповідає тому, що розглядають та над чим працюють в Офісі президента.

Джерело: Данілов в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Саме той проєкт, який з’явився нещодавно у ЗМІ – це не той проєкт, який сьогодні розглядається у кабінеті Володимира Олександровича, в Офісі президента. Ви знаєте, що він дав доручення апарату РНБО, КМУ та ОП підготувати законопроєкт. Він не простий, він занадто складний, але ті коментарі і те, що в ЗМІ не відповідає дійсності".

Деталі: Данілов каже, що окрім основного закону про олігархів, також розробляються інші необхідні ініціативи. Йдеться про антитрастове законодавство, закон про лобізм, закон про перевірку інвестицій та інші.

Він стверджує, що закон про деолігархізацію складатиметься із двох частин: "Журналісти не знають, що там ще є друга частина, яка обов’язково буде йти як додаток до першої".

Що передувало: Редакція ZN.UA ознайомилася із текстом проєкту закону "Про олігархів" і дійшла висновку, що з ним не все гаразд.

В Офісі президента заявили, що опублікований редакцією ZN.UA зміст законопроєкту про олігархів не відповідає тексту, який підготували в ОП.

В ZN.UA заявили, що реакція радника голови ОП Михайла Подоляка на статтю про законопроєкт про олігархів не змусить журналістів видати своє джерело та попросили не дякувати, якщо після їх матеріалу якість документу покращиться.

Передісторія:

У середині квітня президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт про олігархів.

Пізніше Зеленський заявив, що закон про олігархів міститиме норму про заборону таємних зустрічей олігархів із представниками держави.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що в анонсованому законопроєкті буде сім критеріїв, за якими визначатимуть, хто є олігархом.