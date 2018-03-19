Опубликована переписка самоубийцы Волошина: кто мог довести летчика до суицида

В Николаеве застрелился легендарный летчик АТО Владислав Волошин, который был Героем Украины. После увольнения из ВСУ, он был назначен руководителем Николаевского международного аэропорта.

Именно с работой в аэропорту и возможно самоубийство Владислава Волошина. Издание "НикВести" опубликовало его переписку с одним из друзей. В нем говорится о сложных отношениях с главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко.

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Именно в этой переписке прозвучали и слова о "суицидальных наклонностях" еще 21 февраля. Все из-за махинаций при реконструкции здания аэропорта, к которой причастен и Савченко. При этом Волошин планировал написать заявление об увольнении, но руководитель ОГА продлил ему контракт.

Напомним, 18 марта в Николаеве застрелился легендарный летчик АТО Владислав Волошин, которого в свое время Россия ложно обвинила в сбивании малайзийского Boeing-777 рейса MH-17. Мужчине было 29 лет и до последнего он руководил Николаевским международным аэропортом. Он выстрелил себе в грудь. На место происшествия сразу приехала "скорая", однако спасти Владислава не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.