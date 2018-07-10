Опубликовано фото спортсменов сборной Украины с лозунгом "Слава Украине!"

В то время как ФИФА пытается наказать хорватских футболистов за использование лозунга "Слава Украине!", украинские спортсмены уже давно используют эти слова на своей форме во время официальных соревнований.

На форме национальных паралимпийских и дефлимпийских команд во время участия в Паралимпиадах и Дефлимпиады присутствует лозунг "Слава Украине!". Об этом напомнил председатель Комитета Верховной Рады Украины по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов и президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич.

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"Украинские паралимпийцы и дефлимпийцы шокированы реакцией FIFA на личные проявления позитива в Украину игроками и тренерами национальной сборной команды Хорватии во внематчевое время, фактически – во время их досуга", – заявил Валерий Сушкевич.

Он отметил, что в Национальном комитете спорта инвалидов Украины считают реакцию ФИФА "нарушением прав игроков и тренеров команды Хорватии на свободу слова".

Напомним, после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионате мира 2018, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, где заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины", а также использовали приветствие "Слава Украине!". После этого ФИФА вынесло предупреждение Виде, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Впоследствии же ФИФА все же оштрафовало Вукоевича "за неспортивное поведение". Уже после этого было опубликовано еще одно видео с Домагоем Видой, где он снова передает приветствие Киеву (игрок провел 5 лет в киевском "Динамо") и использует лозунг "Слава Украине!".

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