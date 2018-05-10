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Опубликовано видео сногсшибательной аварии российского гонщика на гонке в Бельгии

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Авария на гонке в Бельгии
Авария на гонке в Бельгии

На первом этапе чемпионата FIA WEC в Бельгии сразу две машины BR1 категории LMP1 попали в аварии практически на одном и том же месте – Eau Rouge на раси в Спа.

Сначала свой автомобиль во время квалификации разбил Пьетро Фиттипальди на BR1 команды DragonSpeed. Гонщик сломал обе ноги и выбыл на неопределенное время. А уже во время гонки в аварию попал российский гонщик Матевос Исаакян из российской команды SMP Racing. Это произошло за час до финиша шестичасовых гонок, когда россиянин боролся за третье место.

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При этом авария не попала в трансляцию. Однако ее снял один из фанатов. Не видео видно, что автомобиль резко подлетел на трассе, и перед приземлением совершил несколько кульбитов, перед тем, как удариться в барьеры.

Видео аварии российского гонщика на гонке в Бельгии

Возможной причиной аварии россиянина считают перекрестные воздушные потоки. Однако после обнародования этого видео аварию Исаакяна и Фиттипальди объединили. И теперь среди возможных причин аварии также рассматривают технические дефекты в конструкции автомобилей.

Стоит добавить, что Матевос Исаакян не получил значительных травм в результате аварии.

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Теги: Аварии и ДТП Новости спорта Гонки Бельгия
Источник: 24 Канал
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