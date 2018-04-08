Опубликовано видео столкновения танкера с историческим зданием в Стамбуле с середины здания

В Босфорскому проливе в субботу, 7 апреля, танкер протаранил историческое здание XVIII века. Один из очевидцев происшествия находился внутри дома.

Напомним, танкер Vitaspirit под флагом Мальты следовал из Египта в Украину. Во время прохождения под мостом Ахмеда Фатиха, команда танкера из-за неисправности рулевого управления (по другой версии – отказа двигателя) потеряла над кораблем контроль, и он влетел в прибережное здание.

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Что касается самого здания, то это особняк XVIII века, в котором сейчас проводят торжественные мероприятия. В момент аварии персонал заведения как раз готовился к одному из таких событий. Когда танкер направился в сторону здания, они срочно покинули помещение. К счастью, никто не пострадал

После аварии, на некоторое время движение через пролив было перекрыто, пока танкер не отбуксировали.