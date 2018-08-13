Опубликованы документы о сомнительной продаже Гриценко 24 гектаров земли ВСУ в Киеве – УНИАН

УНИАН опубликовало сенсационные документы с личной подписью Гриценко, которые свидетельствуют о масштабной коррупции экс-министра и его окружения.

Впервые опубликованы сенсационные документы с собственноручной подписью Анатолия Гриценко, которые демонстрируют, что он, занимая должность министра обороны Украины, в течение 2005-2007 гг. незаконно продал 24 га супердорогой столичной земли. В этой преступной операции активное участие принимал тогдашний мэр Киева Леонид Черновецкий, известный также как "Леня-Космос".

Документы свидетельствуют о нанесении ущерба Вооруженным Силам Украины при отчуждении земельных участков на сумму 122 миллиона гривен (в ценах 2005-2007гг.). На документах – "... подпись Анатолия Гриценко, а также "смотрящего" за "гешефтами" тогдашнего министра обороны Вячеслава Кредисова".

Суть "сделки", пишет УНИАН, заключается в том, что, не имея на то никаких законных оснований, в нарушение законов и ведомственных актов, министр обороны А. Гриценко передал частной компании 24 гектара элитной земли Минобороны – на Столичном Шоссе, в 15 минутах езды от центра Киева.

Документы, по мнению авторов расследования, свидетельствуют об актуальности уголовных перспектив "дела Гриценко".