Верхняя челюсть сгнила: на Киевщине волонтеры спасают собаку со злокачественной опухолью на голове

В Киевской области волонтеры ухаживают за щенком со злокачественной опухолью на голове. Сейчас животное находится в больнице, специалисты ждут результатов исследований.

Образование растет уже около месяца. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общественную организацию "Защита животных "Плюшка" и УП.

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Что известно о щенке

По словам зооволонтерки Снежаны Бугрик, любимца породы хаски пытались вылечить владельцы – в конце марта они обратились к ветеринару, который выписал животному антибиотики.

Когда о состоянии многомесячного Штарка стало известно волонтерам, те забрали его у хозяев на период лечения. Щенок еле дышит и не видит на один глаз.

Верхней челюсти нет, она сгнила. Собаке тяжело, больно, из него постоянно течет кровь с гноем. Ему уже удалили несколько сотен миллилитров жидкости,

– говорит Снежана.

На странице ОО опубликовали рентгеновские снимки, которые предварительно обнаружили остеосаркому. Для подтверждения диагноза специалисты сделают ряд анализов и компьютерную томографию.

Ветеринары показали состояние хаски: смотрите фото

Обратите внимание! В "Плюшке" предостерегают – фотографии Штарка в соцсетях используют мошенники, которые открывают фейковые сборы на лечение. Животное находится под опекой активистов "Защиты животных "Плюшка".

К слову, в Николаевской области умерла овчарка Багира, которую спасли из затопленного двора после подрыва Каховской ГЭС. Животное стало "символом мужества и борьбы за жизнь".