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      Опять убытки, или Санкции против России действуют!

      198
      Санкции за поставку турбин Siemens в Крым
      Санкции за поставку турбин Siemens в Крым / siemens.com

      Отчеты за 2018-й год российских компаний как нельзя лучше демонстрируют то дно, на которое они опускаются благодаря западным санкциям. Но особо радуют не все подряд, а непосредственно те, кто имел то или иное отношение к противоправным действиям по отношению к Украине.

      И в данном случае речь пойдет о компании причастной к поставкам на территорию оккупированного Крыма газовых турбин Siemens.

      Так, 26 января 2018 года в санкционный список попал крупнейший в РФ производитель оборудования для электростанций – "Силовые машины". К этим санкциям на тот момент относились, что на самом предприятии, что в высших эшелонах власти РФ довольно расслабленно. Как ни как, а главная задача – поставка турбин Siemens на полуостров Крым, была выполнена.

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      Между тем, за прошедшее время не только не удалось полноценно запустить горе-турбины, но и предприятие "Силовые машины" закрыло 2018-й год с рекордными убытками – 52 млрд рублей, что в 2 раза больше выручки компании за год – 26 млрд руб.

      Убытки предприятий компенсируются за счет других предприятий входящих в "Севергрупп", но все же, проблемы утопающего, как говорится, на лицо.

      При этом весьма туманно выглядит реализация ряда контрактов "Силовых машин", от которых иностранные заказчики попросту могут отказаться, в связи с нахождением компании в санкционном списке.

      Например, в прошлом году под большим вопросом оказалось дальнейшее участие "Силовых машин" в проекте вьетнамской ТЭС "Лонг Фу-1" в которую российская компания успела вложить более $500 млн.

      Собственно, поставка турбин Siemens в Крым аукается "Силовым машинам" очень болезненно. Что лишний раз заставляет задать вопрос российской компании, принявшей участие в этой контрабандной авантюре – а оно того стоило?

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости России Публикации Деньги Санкции Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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