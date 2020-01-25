Опыт Израиля как развитой инновационной экономики

Государство Израиль не входит в число стран Большой семерки или Большой двадцатки, в то же время по данным Международного валютного фонда в 2018 году ВВП на душу населения в этой стране составлял 38 868 долларов США.

Учтем, что это страна, которая появилась на политической карте мира в 1948 году и на протяжении всей истории становления и развития вела бескомпромиссную борьбу за собственное выживание в неблагоприятном внешнеполитическом окружении.

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По состоянию на конец 2018 года годовой объем ВВП страны составил 350,81 млрд долларов США, рост ВВП – 3,4%. Объем производства вырос на 6%, прирост прямых иностранных инвестиций – 56,7 млрд долларов, экспорт товаров или услуг увеличился на 5,4%, в абсолютных значения Израиль экспортировал товаров и услуг на 95,6 млрд долларов США. Что же стало залогом успеха Израиля в экономической плоскости?

Благодаря государственной поддержке внедрения инноваций в производство Израиль стал страной высоких технологий, которая производит современную конкурентоспособную на мировых рынках продукцию оборонного назначения, программное обеспечение, средства цифровой связи, биотехнологии, фармацевтические препараты и изделия с использованием самых современных инновационных нанотехнологий. В этой стране также динамично развивается производство электронного и биомедицинского оборудования, химических веществ, транспортного оборудования и продуктов питания.

Израильские предприятия широко используют лучший опыт таких партнеров как США и страны Евросоюза, но не ограничиваются узким кругом стран для налаживания сотрудничества.

Налоговая политика

По собственному опыту общения с израильскими предпринимателями и чиновниками могу сказать, что важной составляющей стимулирования экономического развития страны является ее налоговая политика. Система уплаты налогов предприятиями и гражданами существенно способствует экономическому росту страны. В зависимости от уровня развития экономики, внешнеэкономической конъюнктуры правительственные учреждения определяют оптимальный уровень ставок налогообложения доходов физических лиц и предприятий.

В Украине эти ставки высоки, а с учетом состояния развития экономики, низкого уровня финансового контроля, администрирование и взимание налогов по высоким ставкам проблематично. Ни для кого не секрет, что в нашей стране от уплаты налогов уклоняются как физические, так и юридические лица. В Израиле взамен действует прогрессивная система налогообложения. С минимальной заработной платы, которая составляет около одной тысячи долларов США, налог на доходы не взимается.

Смысл израильской налоговой системы заключается в том, чтобы стимулировать людей к труду, не загоняя при этом граждан с низкими доходами за черту бедности. В Израиле действует шестиступенчатая прогрессивная система налогообложения доходов граждан. Налогообложение доходов начинается с 10% для доходов в размере 6310 шекелей (1700$), и достигает 48-50% для состоятельных граждан, ежемесячные доходы которых превышают 12 тысяч долларов США.

Но при этом с увеличением доходов налоговая ставка увеличивается только для каждого следующего уровня большей суммы доходов, без учета минимального необлагаемого уровня и предыдущего уровня ставки налога на доходы. Благодаря этому сумма начисленного налога по каждому отдельному уровню добавляется к предыдущему меньшему уровню налоговой ставки, а не взимается по единой высокой ставке для всей суммы дохода гражданина. Такая система позволяет справедливо распределять налоговую нагрузку для граждан с различными уровнями доходов, а квалифицированным работникам с высоким уровнем заработной платы не приходится платить налоги в размере 40-50% от всего уровня начисленной заработной платы.

Итак, в Израиле налоги на доходы не взимаются из рабочих, которые выполняют низкоквалифицированную работу и благодаря прогрессивной системе налогообложения государство стимулирует к труду как низкоквалифицированных, так и высококвалифицированных работников. Такой подход к налогообложению доходов граждан свидетельствует о том, что в этой стране основным ресурсом экономики правительство считает человеческий капитал, а не сырье или производственные средства.

В Израиле также действует много программ, которые стимулируют развитие инновационного бизнеса. Компании могут получать от государства гранты на внедрение в производство инноваций, а также дополнительные налоговые стимулы. При этом государство полностью контролирует процесс предоставления стимулов и четко определяет критерии понятия "инновации". За махинации и злоупотребления предусмотрены большие штрафы или 7 лет заключения. Эта система также стимулирует иностранные компании к размещению своих производственных мощностей на территории страны, инвесторам предоставляются привлекательные налоговые условия. При выводе капитала за границу, он дополнительно облагается налогом в размере 21%.

Рынок труда Израиля демонстрирует высокий уровень гибкости и мобильности по привлечению трудовых ресурсов из-за рубежа. Самая большая федерация труда Израиля "Гистадрут" в условиях колебаний на внешних рынках или финансовых кризисов обеспечивает консенсусные решения о согласии наемных работников на краткосрочное сокращение заработной платы с целью дальнейшего ее восстановления во время экономического роста.

Специальные экономические зоны

Современный Израиль – это страна, в которой эффективно действуют "стартапы" по внедрению технологических разработок израильских ученых и исследователей в промышленное производство. Систематические научные исследования проводятся в научных и учебных заведениях, они используются как для выпуска высокотехнологичных изделий в оборонной сфере, так и в традиционных отраслях промышленности.

Специальные экономические зоны и индустриальные парки способствуют региональному экономическому развитию, в частности, на уровне муниципалитетов. Деятельность зон и парков контролируют специальные правительственные комиссии, поэтому сделки с оптимизацией налогообложения или вымыванием государственных средств невозможны.

Одна из важнейших задач функционирования СЭЗ и индустриальных парков – качественная подготовка предприятия к работе на глобальном высококонкурентном рынке. Поэтому все компании, работающие в этих зонах и парках, систематически проходят процедуру тщательного аудита. Одним из принципиально важных этапов аудита является оценка уровня создания добавленной стоимости в процессе внедрения инновации и производства продукции. Если уровень добавленной стоимости высокий, качество продукции соответствует жестким требованиям, государство может предоставлять этой компании дополнительные налоговые льготы.

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Государственный протекционизм или открытый рынок?

На основе изложенных фактов мы видим, что в Израиле широко используется государственный протекционизм, поддержка собственного производства как в промышленном, так и аграрном секторах. При этом для предприятий созданы условия внутренней конкуренции, а для инвесторов – система налогового стимулирования.

Этот протекционизм непосредственно связан с программой стимулирования экспорта страны на внешние рынки и ограничения любого диктата в экономической сфере с стороны внешних, в том числе международных структур. Сочетание этих инструментов позволяет производить качественную продукцию.

Отсутствие протекционизма, внутренней конкуренции и стимулирования экспорта – это факторы, которые являются контрпродуктивными для экономического развития страны. Считаю, что Украине необходимо пересмотреть систему предоставления государственных дотаций и налоговых льгот, поскольку она неэффективна и не способствует росту реального сектора экономики.

Финансовый сектор и общественный консенсус

В сложных условиях финансовый сектор и банковская система Израиля благодаря качественной системе регулирования и соблюдению принципа умеренного участия в рискованных операциях уберегла израильские банки от волны предоставления необеспеченных кредитов, инвестиций в авантюрные финансовые инструменты, последствия которых оказались катастрофическими во время финансового кризиса в США, Великобритании и, в том числе, в Украине. Благодаря этому реальный сектор экономики этой страны имел стабильный источник привлечения финансовых ресурсов даже во время мирового финансового кризиса.

Важным элементом стабильности финансовой и экономической системы страны является также общественный консенсус между властью – Кнессетом, правительством, участниками рынка, в частности финансового, и общественностью. Готовность израильского потребителя предоставить "кредит доверия" своей экономике и правительственным структурам стала одним из главных факторов поддержания устойчивого роста ВВП страны на протяжении многих лет подряд.

Израильский опыт может быть очень полезным для Украины, особенно при условии достижения общественного консенсуса и выработки единой государственной политики по поддержке отечественных предприятий.

На примере этой страны видим, что настоящая государственная экономическая политика заключается не только в быстром росте при оптимальных условиях и расширении рынков сбыта, но и в умении сохранить стабильность во время периодов экономического спада – то есть разумном государственном протекционизме. Поддержка экспортоориентированных секторов экономики и государственное регулирование в условиях финансово-экономических кризисов полностью оправдало себя в израильской экономике.

Украине необходимо использовать израильский опыт в сферах налогообложения, стимулирования производства, аккумуляции человеческого капитала и внедрять инновации в промышленное производство. Благодаря этому продукция наших предприятий может стать конкурентоспособной и востребованной как на внутреннем, так и на внешних рынках.

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