ОПЗЖ губит свой электорат, – политолог о заявлениях по убийству Павлова

В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвали гибель мэра Кривого Рога Константина Павлова убийством. Однако это может быть попыткой политсилы пропиариться.

Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Игорь Петренко. Он убежден, что заявления ОПЗЖ – чушь растерянной политической партии.

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О чем заявили в ОПЗЖ

По словам политолога, никаких оснований говорить об убийстве нет. Поэтому все их заявления являются инструментом электоральной борьбы.

ОПЗЖ губит свой электорат и пытается использовать ситуацию для политического пиара,

– подчеркнул Петренко.

Руководитель ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил , что мэра Кривого Рога Константина Павлова убили на пороге дома. Политик настаивает на версии с убийством и требует от полиции расследовать дело.

Политолог добавил, что Павлов имел номинальное отношение к ОПЗЖ. Так часто делают на местных выборах, чтобы заработать поддержку электората. Однако мэр Кривого Рога победил не благодаря этой политсиле, а протекции Юрия Вилкула.

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