ОПЗЖ губит свой электорат, – политолог о заявлениях по убийству Павлова
Источник:24 канал
В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвали гибель мэра Кривого Рога Константина Павлова убийством. Однако это может быть попыткой политсилы пропиариться.
Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Игорь Петренко. Он убежден, что заявления ОПЗЖ – чушь растерянной политической партии.
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О чем заявили в ОПЗЖ
По словам политолога, никаких оснований говорить об убийстве нет. Поэтому все их заявления являются инструментом электоральной борьбы.
ОПЗЖ губит свой электорат и пытается использовать ситуацию для политического пиара,
– подчеркнул Петренко.
Политолог добавил, что Павлов имел номинальное отношение к ОПЗЖ. Так часто делают на местных выборах, чтобы заработать поддержку электората. Однако мэр Кривого Рога победил не благодаря этой политсиле, а протекции Юрия Вилкула.
Петренко прокомментировал заявления ОПЗЖ по убийству Павлова: смотрите видео
Смерть мэра Кривого Рога: что известно
- Тело Константина Павлова обнаружили на пороге собственного дома в Днепропетровской области 15 августа. Возле него был карабин.
- Полицейские имеют по меньшей мере 3 версии смерти мэра Кривого Рога: самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием. Не исключают и доведения до самоубийства.
- Эксперты по политике единодушны в том, что заявления о политическом преследовании Павлова – лишь попытка пиара.
- Все, что известно о Константине Павлове, читайте по ссылке.