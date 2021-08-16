ОПЗЖ хочет повесить политические ярлыки для рейтинга, – Лещенко о смерти Павлова

Правоохранители нашли тело мэра Кривого Рога Константина Павлова. Сейчас выясняют обстоятельства гибели. Однако коллеги из ОПЗЖ уже пытаются развесить политические ярлыки.

Такое мнение высказал в эфире 24 канала журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко. Его больше всего сейчас возмущает коммуникация "Оппозиционной платформы – За жизнь".

К теме Гибель мэра Кривого Рога Павлова: что о нем известно

"ОПЗЖ пытается в мутной воде сразу повесить политические ярлыки, чтобы заработать рейтинги. Конечно, это подняло волну непонимания и возмущения у электората, которые ОПЗЖ пытается под себя подмять", – сказал Лещенко.

Журналист заверил, что представители политсилы пытаются сразу доказывать, что это политическое убийство, хотя никаких доказательств, чтобы так считать, пока нет.

Мы видим эти видеокадры. Там четко видно, что Павлов находится сам с оружием в руках,

– сказал Лещенко.

. Говорится о видео, которое публиковали в различных телеграм-каналах. На нем видно последние минуты жизни мэра Павлова. Видео можно посмотреть здесь

Лещенко заверил, что риторикой о якобы убийстве с первой секунды занялись Вадим Рабинович, Илья Кива и другие представители Медведчука.

Лещенко: Превращают трагедию на дешевый спектакль

По его словам, вместо того, чтобы требовать честного расследования, коллеги Павлова занимаются неприемлемым.

Они пытаются политически это превратить в дешевый спектакль. Таким образом они превращают трагедию в абсурд, чтобы заработать себе рейтинги,

– сказал Лещенко.

"У них такая логика: "Павлова уже не жалко, он мертв, ничего не скажет. Однако мы на этом 1 – 2%, возможно, себе добавим", – добавил журналист.

Сам Лещенко не предполагает, что Павлова могли убить. Он пояснил, что последние несколько месяцев вокруг мэра не было никаких скандалов, из-за которых он мог бы быть в опасности.

Лещенко о смерти мэра Кривого Рога Павлова: смотрите видео

Смерть мэра Кривого Рога: главное