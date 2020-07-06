За I квартал 2020 года "Оппозиционная платформа – За жизнь" потратила на оплату рекламных материалов более 60 миллионов гривен. Эти деньги партия, лидером которой является кум Путина Виктор Медведчук, получила из Государственного бюджета Украины.

Расходы ОПЗЖ на рекламу: что известно

О расходах на оплату рекламы говорится в отчете ОПЗЖ об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2020 годах (январь – март). Отчет опубликован на сайте НАПК.

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Согласно документу, на осуществление своей деятельности (зарплата, аренда помещений, проведение съездов, оплата услуг и т.п.) партия потратила почти 63,2 миллиона гривен.

В то же время на пропагандистскую деятельность так называемые "оппозиционеры" направили почти 61 миллион гривен. Интересно, что все деньги ушли на оплату рекламы на телевидении.



Деньги на рекламу, которые потратила ОПЗЖ / Выписка из финансового отчета партии

Кому за рекламу заплатила ОПЗЖ

По информации Комитета избирателей Украины, большую часть средств от ОПЗЖ получил телеканал "112-Украина". В оцелом партия перечислила на счета вещателя 23 миллиона гривен. Эти деньги политсила заплатила за "услуги по обеспечению размещения рекламного видеоматериала". Проходили транши 6 февраля и 4 марта. Заметим, что де-факто "112 канал" принадлежит Медведчуку.

Кроме того, 16 миллионов гривен "Оппоплатформа" перечислила телерадиокомпании "Новые коммуникации". Также за размещение рекламных видеоматериалов. Здесь речь про еще один канал Медведчука – ZIK.

Еще 19 миллионов гривен за рекламу ОПЗЖ заплатила компании "Новости 24". Это еще один канал, которым фактически владеет Медведчук, – News One.

Обратите внимание! Юридическим владельцем "112 канала", ZIK и News One является соратник Медведчука – Тарас Козак.

Кто владеет украинскими телеканалами / Инфографика 24 канала

На свою рекламу ОПЗЖ потратила бюджетные деньги

Вышеупомянутые средства она получила из Государственного бюджета Украины в пределах возмещения расходов на предвыборную агитацию во время последних парламентских выборов и как средства на финансирование уставной деятельности партии. В целом на счета политсилы было перечислено почти 71 млн гривен.



На что и сколько бюджетных денег потратила ОПЗЖ / Выписка из финансового отчета партии

В КИУ подчеркивают, что украинские налогоплательщики фактически оплатили рекламу партии на ряде телеканалов Медведчука. Но на практике это означает расходование бюджетных средств на ветер.

Ведь вместо того, чтобы тратить средства на развитие партии, ОПЗЖ тратит бюджетные средства на самопиар. Такие действия не нарушают действующее законодательство, однако противоречат самой идее государственного финансирования партий. Поэтому крайне важно внести изменения в Закон "О политических партиях в Украине" и запретить партиям тратить государственные средства на оплату рекламы,

– отметил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

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