Вопрос об исключении Малыша из фракции не будут рассматривать до тех пор, пока в суде не докажут его вину. Это заявил председатель фракции в Харьковском облсовете Сергей Гладкоскок.
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По его словам, ни одно лицо не может быть признано виновным, пока нет соответствующего решения суда.
Когда решение вступит в законную силу, тогда мы можем решить вопрос о виновности лица или пребывании его во фракции,
– подчеркнул Гладкоскок.
Он подчеркнул, что официальной информации, которую бы можно было вынести на рассмотрение фракции, пока нет.
"Из СМИ я услышал, что есть мера пресечения – содержание под стражей, есть залог. Сейчас решают вопрос о пребывании его (Малыша – 24 канал) в СИЗО", – добавил глава фракции.
Повлияет ли отсутствие Малыша на работу облсовета
Как отметил Гладкоскок, кроме Малыша, есть еще 3 человека. Согласно распределению обязанностей, который подписал председатель облсовета, если один заместитель будет отсутствовать, то его обязанности будет исполнять другой.
"Председатель облсовета примет решение о выполнении его обязанностей другим заместителем", – отметил глава фракции.
Задержание Андрея Малыша: что известно
- Заместителя председателя Харьковского облсовета Андрея Малыша вместе с сообщником-адвокатом разоблачили на взятке в более чем миллион гривен.
- Деньги частями якобы передавали для того, чтобы глава коммунального предприятия остался на своей должности.
- Малыша отправили под стражу с альтернативой внесения залога в размере 4,75 миллиона гривен.
- По информации СМИ, в деле фигурирует председатель облсовета Артур Товмасян. В то же время он заявляет, что не причастен к делу о взятке своего заместителя.