Вопрос об исключении Малыша из фракции не будут рассматривать до тех пор, пока в суде не докажут его вину. Это заявил председатель фракции в Харьковском облсовете Сергей Гладкоскок.

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По его словам, ни одно лицо не может быть признано виновным, пока нет соответствующего решения суда.

Когда решение вступит в законную силу, тогда мы можем решить вопрос о виновности лица или пребывании его во фракции,

– подчеркнул Гладкоскок.

Он подчеркнул, что официальной информации, которую бы можно было вынести на рассмотрение фракции, пока нет.

"Из СМИ я услышал, что есть мера пресечения – содержание под стражей, есть залог. Сейчас решают вопрос о пребывании его (Малыша – 24 канал) в СИЗО", – добавил глава фракции.

Повлияет ли отсутствие Малыша на работу облсовета

Как отметил Гладкоскок, кроме Малыша, есть еще 3 человека. Согласно распределению обязанностей, который подписал председатель облсовета, если один заместитель будет отсутствовать, то его обязанности будет исполнять другой.

"Председатель облсовета примет решение о выполнении его обязанностей другим заместителем", – отметил глава фракции.

Справка. Андрея Малыша 25 октября 2020 года избрали депутатом Харьковского облсовета VIII созыва на местных выборах. По словам Гладкоскока, Малыш отвечает за коммунальное хозяйство, вопросы земли и агропромышленности.

Задержание Андрея Малыша: что известно