Фото с торжественного открытия памятника опубликовал депутат от ОПЗЖ Харьковского горсовета Андрей Лесик.

Важно Киевсовет со скандалом поддержал снос знака в честь дружбы с Москвой: видео

Знак установили недалеко от границы России и Украины. По мнению представителей ОПЗЖ, страны разъединила не война и не убийственная политика Кремля, а "современная политика". Лесик заявил, что у украинцев и россиян одни ценности. По его мнению, это – мир.

Правда, Лесик забыл, что понимание мира у украинцев и россиян совершенно разное. Украинцы стремятся вернуть все оккупированные Россией территории и быть независимыми. А "братья" россияне не могут остановить свои имперские амбиции и хотят расширить свою территорию путем оккупации земель других государств. Это мы сейчас видим в украинском Крыму и на оккупированном Донбассе.

Между нашими народами существует государственная граница, но границ между людьми не существует. У нас одни и те же ценности: мы все хотим мира, укрепления экономических связей и процветания наших народов,

– отметил Лесик.

Открытие памятника и возложение цветов / Фото Андрея Лесика

Памятник не простоял и часа

Как рассказал журналист Александр Рудоманов, на этот раз памятный знак не простоял и часа. Его разбили неравнодушные граждане через час после сообщения о его установке.

Час! Ровно столько прошло от сообщения о восстановлении ло демонтажа памятника "дружбе украинского и российского народа" под Харьковом. Оперативно. Харьковская патриотическая община побила рекорд,

– написал в фейсбуке председатель ОО "Свитанок" Вадим Поздняков.

Интересно, что в прошлый раз табличку снесли через сутки.